Justin Bieber sorride dopo la paralisi del viso per sindrome di Ramsay Hunt/ Il web…

Justin Bieber torna a sorridere dopo la paralisi

Il sorriso di Justin Bieber torna a riscaldare il cuore dei fan dopo la paralisi al volto che lo ha anche costretto a cancellare il suo Justice World Tour 2023. “E’ una forma di virus che attacca il nervo dell’orecchio e quelli facciali e che ha causato una paralisi – aveva spiegato in un video social a giugno 2022 -. Come potete vedere il mio occhio non si chiude, non posso sorridere da questo lato”, aveva aggiunto la popstar canadese ricevendo immediatamente il sostegno e il supporto di tutti i fans sparsi nel mondo.

La diagnosi della sindrome di Ramsay Hunt è stata durissima da accettare per Justin Bieber che ha dovuto fermarsi, mettere al primo posto se stesso e la salute fermando il proprio lavoro. Oggi, però, sempre tramite i social, fa intendere di essere sulla via della guarigione e la notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo.

Justin Bieber torna a sorridere

Justin bieber mantiene il contatto diretto con i suoi fans attraverso i social e, proprio tramite Instagram, lascia intendere di aver recuperare parte della mobilità del viso. La 29enne popstar canadese, infatti, grazie alle cure e alla fisioterapia, è tornato a sorridere e, in un video, si lascia andare ad alcuni movimenti del viso regalando nuovamente il sorriso ai fan.

Una notizia che il pubblico della popstar aspettava da tempo e che è stata accolta con grande gioia. Tuttavia, per il ritorno sul palco di Bieber ci sarà ancora da aspettare. Nel frattempo, i fan si godono il ritrovato sorriso di Justin che sta dedicando tutto il suo tempo a se stesso e alla propria salute.

