Justin Kluivert, ladri picchiano e derubano la compagna/ Bottino da 200 mila euro

JUSTIN KLUIVERT, PICCHIATA LA COMPAGNA

Disavventura per Justin Kluivert, o meglio per la compagna del calciatore olandese il cui cartellino è di proprietà della Roma, ma che in questa stagione è in prestito al Valencia. Stando a quanto riporta l’agenzia Dire, alcuni malviventi a volto coperto si sono introdotti nella sua abitazione e hanno portato via un bottino di circa 200 mila euro, soprattutto in gioielli e orologi; questo, però, non prima di aver picchiato la compagna di Kluivert e un’altra donna presente, la cui identità non è stata resa nota. Kluiverti si trovava a Maiorca: questa sera, a dire il vero tra pochi minuti, il suo Valencia scende in campo contro la squadra di casa in una partita fondamentale per la salvezza.

Mourinho via dalla Roma?/ Calciomercato, nuovo allenatore: Thiago Motta in pole

Infatti, con due giornate da giocare – ai pipistrelli mancano tre partite, compresa questa – i punti di vantaggio sul Valladolid terzultimo in classifica sono appena due, e dunque c’è il rischio concreto di retrocessione da parte di una squadra che in questa stagione aveva iniziato con Gennaro Gattuso come allenatore (poi l’ex di Milan e Napoli si è dimesso). Ricordiamo che, per l’appunto, Kluivert è ancora di proprietà della Roma: ha giocato due stagioni con la maglia giallorossa e poi è stato mandato in prestito. Dopo aver giocato in Bundesliga e Ligue 1, oggi è in Spagna nella Liga. Il prossimo luglio farà formalmente ritorno a Trigoria, al momento è difficile ipotizzare che possa rimanere nella rosa della Roma (a prescindere da chi sarà il prossimo allenatore) ma staremo a vedere.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Roma News/ Xhaka verso il Bayer Leverkusen, si valuta anche WendelCalciomercato Roma News/ Mourinho-Tiago Pinto, chi lascerà? Il punto sui prestiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA