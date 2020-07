Justin Mattera/ Dagli scatti hot al ritorno tv, nuove rivelazioni.. (C’è tempo per..)

Justine Mattera non ha bisogno di presentazioni. La showgirl ha conquistato il nostro Paese portando una ventata di “novità”, un’aria fresca e un sorriso che le ha permesso, nonostante la sua voglia di osare, di conquistare il pubblico femminile che continua a seguirla sui social. Da un po’ ormai non è più protagonista in tv, non come un tempo, ma sui social continua ad essere molto attiva. Proprio in questi giorni Justine Mattera è finita nel mirino di fan e di hater e solo per via di una serie di foto postate sui social e in cui ha messo in mostra il suo fisico perfetto. Ormai da qualche giorno la showgirl è in vacanza da qualche settimana insieme alla sua famiglia e si gode un po’ di relax prima di tornare a lavoro ma proprio durante questi giorni, ecco spuntare una serie di scatti in cui protagonista assoluto è stato il suo lato B.

JUSTINE MATTERA TORNA IN TV?

Justine Mattera è molto arriva sui social con i suoi 436mila follower che la seguono ma che spesso la criticano e non solo per la sua voglia di mettersi in mostra e di mostrare le sue grazie ma anche perché può fare la “bella vita” in confronto ad altri che sono costretti a lavorare per portare a casa la pagnotta. Sotto le sue foto si legge: “Vado a lavorare in fabbrica, dovevo sposare anch’io uno famoso” o ancora: “c’è chi lavora mica sta tutto il giorno al mare”. Oggi Justine Mattera avrà modo di tornare in tv a C’è tempo per.. alla corte di Beppe Convertini e Anna Falchi e sarà allora che racconterà le novità che la riguardano, tornerà in tv nella prossima stagione televisiva? Lo scopriremo tra poco.



