Justin Quiles e Fred De Palma/ Ecco come è nata Romance

Justin Quiles e Fred De Palma sono due artisti che hanno realizzato, da poco, un featuring intitolato Romance. Il brano è uscito da pochi mesi, ad aprile di quest’anno, e ha già riscosso una grande approvazione da parte del pubblico raggiungendo la parte alta delle classifiche delle canzoni più ascoltate. Un brano che i due hanno portato ai Tim Summer Hits 2022 e che è molto apprezzato dal pubblico. Come riportato da WonderChannel è stato lo stesso Fred De Palma a raccontare la genesi di questo brano: “La canzone è nata nel 2020 a Miami proprio la prima volta che ci siamo visti io e Justin Quiles. Eravamo in studio insieme a Takagi e Ketra e Gianluca Vacchi che me lo aveva da poco presentato. Abbiamo deciso così di fare un brano insieme e ci siamo fatti trasportare dalla situazione che si era venuta a creare in studio. Nonostante la pandemia siamo rimasti in contatto e quando hanno riaperto la possibilità di viaggiare mi sono fiondato a Miami per chiudere il brano che in due anni non riuscivo a togliermi dalla testa e Justin era d’accordo con me”.

Justin Quiles, un americano volato in Italia

Justin Quiles è un cantante statunitense nato a Bridgeport il 29 marzo del 1990. Durante la sua carriera ha realizzato tre album in studio: La promesa, Realidad, La última promesa; due EP: Carpe diem e JQMiliano; un mixtape intitolato Imperio Nazza: Justin Quiles Edition e numerosi singoli che hanno riscosso grande successo. Si tratta di un artista eclettico, originale, creativo, che riesce a portare sul palco e nelle sue canzoni sempre qualcosa di nuovo e innovativo. Proprio per questo il duetto con Fred De Palma ha funzionato, dal momento che hanno creato qualcosa di diverso.

Fred De Palma, ecco come si è fatto conoscere

Fred De Palma, invece, è un cantante italiano nato a Torino il 3 novembre 1989, che si è avvicinato al mondo della musica e ha iniziato la propria attività nel 2007. Ha realizzato, in questi anni, sei album da solista: F.D.P., Lettera al successo, BoyFred, Hanglover, Uebe e Unico e due album con il suo gruppo originale, i Royal Rhymes: Royal Rhymes, uscito nel 2011 e God Save the Royal nel 2012. Le sue canzoni più famose sono sicuramente: Una volta ancora, Ti raggiungerò, Un altro ballo, D’estate non vale, Como Llora, Romance, Paloma, Se iluminaba e tante altre, che gli hanno permesso di essere amato e apprezzato dal pubblico italiano, soprattutto dai più giovani. Ha collaborato con diversi artisti durante il corso della sua carriera, realizzando canzoni potenti e che hanno ottenuto numerosi ascolti sulle piattaforme streaming. La collaborazione con Justin Quiles sta ottenendo grandi successi e sta portando i due artisti in vetta alle classifiche di ascolti. Guardate, se non lo avete fatto, qualche video della serata del Tim Summer Hits 2022 perchè le varie esibizioni degli artisti, tra cui questa, meritano di essere guardate. Si sono alternati cantanti celebri italiani e internazionali, a nuovi cantanti emergenti, e tutti hanno fatto delle esibizioni grandiose, conquistando il pubblico.

