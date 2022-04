Justin Quiles/ Pronto a cantare Romance insieme a Fred De Palma?

Justin Quiles sarà tra i protagonisti, oggi 25 aprile 2022, de Il viaggio nella musica concerto evento in onda su Italia 1 di stasera. Tra le ultime notizie che lo riguardano possiamo ricordare il fatto che ha appena realizzato un singolo in collaborazione con Fred De Palma intitolato Romance. Il brano, uscito il primo aprile 2022, ha già raggiunto le posizioni più alte delle classifiche delle playlist mondiali in numerosi paesi. La canzone è stata prodotta da Takagi & Ketra nel 2020 con altri autori latini, tra cui appunto, Quiles e Bullnene a Miami in studio, quando Fred De Palma si trovava lì per registrare alcune sue canzoni.

Se non la conoscete affrettatevi ad ascoltarla perché, come già detto, è amata dal pubblico mondiale e ha raggiunto livelli di ascolti sensazionali, grazie a questa meravigliosa collaborazione. Magari sarà proprio questo il brano che l’artista sceglierà di portare sul palco di Italia 1, dal momento che lunedì 25 aprile, tra i vari artisti che si esibiranno a Battiti Live, insieme a Quiles, sarà presente anche Fred De Palma.

Justin Quiles, quale brano canterà oggi?

Justin Quiles è un cantante statunitense nato a Bridgeport il 29 marzo 1990. È cresciuto a Puerto Rico fino all’adolescenza per poi trasferirsi e iniziare la sua carriera. Il cantante, a partire dal 2016, ha realizzato tre album in studio, La promessa, Realidad e La última promesa nel 2021, due EP, Carpe diem e JQMiliano, un mixtape nel 2016 intitplato Imperio Nazza: Justin Quiles Edition in collaborazione con Los de la Nazza, e, infine, circa un’ottantina di singoli.

I suoi brani più conosciuti e famosi sono: Medallo, Loco, Envolver Remix, Solo Pienso En Ti, Colorin Colorado, Cuaderno, Porfa, Conexión, Se le ve, DJ No Pare, La Botella, Mi Maldición, Cosas Malas, Si Ellas Quisiera, Gucci Fendi, Loco por Verte e tanti altri che potete ascoltare e iniziare a cantare.

Sicuramente molti suoi fan sono curiosi di sapere quale brano porterà sul palco di Battiti Live davanti al numeroso pubblico italiano e di cantare insieme a lui le canzoni più amate e conosciute.

