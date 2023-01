Justin Roiland, addio a Rick and Morty dopo accuse di violenza/ Adult Swim lo taglia

Adult Swim, canale tv statunitense, ha deciso di interrompere i rapporti con Justin Roiland, doppiatore della serie animata Rick and Morty, nonché co-creatore, co-sceneggiatore, co-produttore dello stesso contenuto: tutta colpa delle recenti notizie in merito alle accuse nei confronti dello stesso Justin Roiland. Mairie Moore, senior vice president of communications di Adult Swim, ha spiegato attraverso una nota che: “Adult Swim ha concluso il suo rapporto con Justin Roiland”, aggiungendo che comunque lo show continuerà e che “il team talentuoso e appassionato sta lavorando duramente alla settima stagione”.

Lo show era stato rinnovato nel 2018 con l’arrivo di 70 nuovi episodi e la decima stagione, e il canale tv a stelle e strisce sembra quindi intenzionato ad onorare le promesse, mantenendo nel team il co-creatore Dan Harmon che dopo l’uscita di scena di Roiland resterà come unico showrunner. Justin Roiland era stato accusato di violenza domestica e sequestro di persona, rischiando fino a 7 anni di carcere, ma il suo avvocato aveva negato qualsiasi accusa, sottolineando l’innocenza del suo cliente: “La recente copertura mediatica di questa situazione – le parole di T. Edward Welbourn – è stata incredibilmente inaccurata”.

JUSTIN ROILAND TAGLIATO DA ADULT SWIM: L’ARRESTO E LA SCARCERAZIONE

“Per essere chiari – aveva spiegato ancora – non solo Justin è innocente, ma ci aspettiamo inoltre che questa questione stia per essere archiviata non appena l’ufficio del procuratore distrettuale avrà completato la sua analisi metodica delle prove. Non vediamo l’ora di dimostrare l’innocenza di Justin e aiutarlo ad andare avanti nel modo più rapido possibile”.

Justin Roiland era stato arrestato ad agosto 2020 poi rilasciato dopo il pagamento di una cauzione da 50mila dollari, e in seguito si era proclamato innocente. E’ in attesa del processo ma per ora non è stata fissata alcuna udienza, in ogni caso, i fatti hanno avuto già pesanti ripercussioni come la notizia inerente lo show Rick and Morty conferma. Roiland vanta comunque altri progetti con Hulu, leggasi Solar Opposites e Koala Man, oltre ad un accordo di produzione con 20th Television Animation.

