Justin Timberlake: é guerra aperta contro l’ex, Britney Spears/ “Non mi scuso…”

Justin Timberlake, arriva la nuova frecciatina indirizzata all’ex Britney Spears

É in corso una guerra a distanza tra gli ex fidanzati storici, Britney Spears e Justin Timberlake, con il cantante che spiazza il joint-fandom dell’ex coppia, dichiarando di non volersi scusare con l’ex fidanzata. A dare vita al contenzioso tra i due storici fidanzati tra la fine degli anni ’90 e i primi anni ‘2000 é, in questi mesi, il contenuto di “The woman in me”, il libro-memoir di recente uscita dove la cantautrice americana promette la sua verità, aprendosi a cuore aperto sui segreti, anche sulla lovestory avuta con l’ex Justin Timberlake. La cantautrice statunitense spiega di essere stata tradita e presa in giro da Justin Timberlake, fino a lanciare nel j’accuse anche l’accusa di averla condotta all’aborto del figlio concepito con lui. Justin Timberlake le dichiarava apertamente di non essere intenzionato a diventare padre alla sua giovane età, una rivelazione che spingeva poi Britney ad abortire. La scelta sofferta e di cui la regina del Pop si sarebbe pentita.

Le rivelazioni nel nuovo libro hanno ripercussioni di riflesso sui risultati di vendite dei due ex, nelle classifiche iTunes nel mondo.

Justin Timberlake non ha intenzione di scusarsi con Britney Spears

Justin Timberlake con la proposta del primo nuovo singolo del ritorno sulle scene in musica, Selfish, viene spodestato dal vecchio brano Selfish dell’ex Britney Spears, che si conquista la #1 nella classifica iTunes di oltre 40 Paesi nel mondo, fino ad arrivare #1 nella classifica iTunes mondiale. É il disegno del piano di vendetta dei fan della cantante sferrato contro Justin Timberlake , dopo il j’accuse di Britney Spears per il dolore arrecatole in passato.

Britney Spears, in questi giorni, si scusa con Justin Timberlake, se le sue parole nel libro lo abbiamo ferito, in un post condiviso su Instagram, per poi registrare un dietrofront, cancellando il messaggio! E, inaspettatamente, mentre il joint fandom dell’ex coppia perfetta nel segno del Pop aspetta la reaction di Justin Timberlake alla guerra che lo coinvolge a distanza con Britney Spears, lui si esibisce con la hit della rottura tra gli ex, Cry me a River, lanciando una sonora frecciatina al “fantasma del suo passato”.

“I’m gonna take this time to apologize to absolutely fucking nobody”; “Vorrei cogliere l’occasione per scusarmi… assolutamente con nessuno!“, fa sapere poco prima di esibirsi, Justin Timberlake, lasciando intendere di non aver nessun conto in sospeso con il passato e i fan dell’ex coppia che lui formava con Britney Spears. Una clamorosa controreplica alla cantante statunitense che torna a regnare nelle classifiche iTunes con il j’accuse.

Le nuove dichiarazioni di Justin Timberlake, intanto, scatenano tra le reaction più disparate dell’occhio pubblico nel web, sul social X. Se da una parte vi sono i fan di Justin, che difendono la posizione del cantante e il suo talento, d’altro canto vi é la larga compagine di utenti che si schiera a difesa di Britney Spears, in particolare ritenendo Justin Timberlake reo di atteggiamenti di avversione gratuita e a sfondo di misoginia ai danni dell’ex.

CONFIRMED: Justin Timberlake is still a misogynistic piece of fucking shit. I don’t understand how y’all think this is “cool” to publicly attack a woman for 20 years pic.twitter.com/zj1A068RhD — Britney Stan ✨ (@BritneyTheStan) February 1, 2024













