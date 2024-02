Justin Timberlake festeggia il compleanno con “Everything I thought It was”/ “É il mio album migliore…”

Justin Timberlake compie gli anni, con il rilascio del nuovo album di studio

Nel mezzo della guerra a distanza che lo vede coinvolto con l’ex Britney Spears, Justin Timberlake compie gli anni annunciando che il nuovo album, “Everything I thought It Was”, sia il suo migliore lavoro di sempre. In un nuovo statement rilasciato a New York City il cantautore statunitense dichiara di non dovere a nessuno alcuna scusa, alludendo al j’accuse che l’ex fidanzata storica Britney Spears gli lancia nel libro bestseller nella classifica New York Times, “The woman in me”. La Santa del Pop taccia Justin Timberlake di averla portata all’aborto del figlio concepito ai tempi della loro lovestory, una scelta di cui il cantante oggi non si riterrebbe responsabile, mentre é in corso la Battle tra i fandom dei due cantanti a colpi di numero uno nelle classifiche di vendita musicali iTunes.

Britney Spears spodesta Justin Timberlake con la posizione #1 nella classifica iTunes di oltre 40 Paesi, con la canzone dallo stesso titolo, “Selfish”, riemersa dall’album Femme Fatale del 2011. E non solo. La nuova Selfish, che Justin Timberlake rilascia nel 2024 come primo singolo del ritorno in musica estratta dall’album Everything I thought It Was perde la #1 nella classifica iTunes mondiale, la WorldWide Top Song Chart, in favore alla vecchia Selfish di Britney Spears. E la furia dei fan di Britney non finisce qui. Perché, intanto, un’altra canzone riemersa dal passato, Liar contenuta nell’album 2016 Glory della Spears, minaccia Justin Timberlake nelle classifiche, conquistando la #1 su iTunes Brasile, Colombia, Perú, Turchia, Cile, Kazakistan, Portogallo, come su richiesta del piano Britney Domination attuato dai fedeli supporter della cantante via social.

Le dichiarazioni sul rilascio del nuovo album

Intanto, Justin Timberlake compie gli anni autocelebrandosi per la gioia dei fan, con un elogio che loda il nuovo album, “Everything I Thought It was”.

Compie oggi 43 anni Justin Timberlake e il popolo nel web, tra i fan fedeli, celebra il beniamino del Pop ammettendo che lui invecchi come il buon vino. Lui ha le idee chiare e nuove consapevolezze, in particolare sull’amore che a suo dire sarebbe anche un sentimento anche “egoista” come canta il nuovo singolo “Selfish”, racchiuso nell’ album in arrivo “Everything I Thought It Was”. In un’intervista su Apple Music 1 il cantante racconta il processo creativo del nuovo lavoro e molto altro ancora, anche non relativamente al comeback.

“Penso che ci siano momenti di grande onestà, ma anche un sacco di divertimento in questo album -fa sapere Justin Timberlake-.

Credo che il titolo dell’album sia nato da lì, da tutto quello che pensavo che fosse. Lo stavo suonando per le persone intorno a me. Mi dicevano: ‘Oh, questo suona come tutto ciò per cui ti conosciamo’. E poi un altro mio amico ha detto: ‘Questo suona come tutto ciò che pensavo di volere da te’. Era come se questa frase, in un modo o nell’altro, fosse nell’aria. E ho pensato a come alcune canzoni siano più introspettive e altre più simili a quelle per cui penso che la gente mi conosca”.

“Ho lavorato a lungo su questo album e mi sono ritrovato con 100 canzoni -prosegue l’ex di Britney Spears-. Quindi è stato necessario ridurle a 18 e poi… sì, sono davvero entusiasta di questo album. Credo

che ogni artista lo dica, ma è il mio lavoro migliore”.

