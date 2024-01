Justin Timberlake: fuori il singolo del ritorno, “Selfish”/ Le reazioni

Justin Timberlake segna il ritorno, dopo 5 anni di silenzio: il nuovo debutto con “Selfish” fa discutere!

Il ritorno di Justin Timberlake alle scene musicali é un caso fortemente discusso, dal momento che il nuovo singolo, Selfish, ha lo stesso titolo di una vecchia canzone di Britney Spears, ex storica del cantautore statunitense. Con il rilascio del singolo del ritorno, datato 25 gennaio 2024, i fandom dei due storici ex fidanzati si danno ora battaglia, mandando i beniamini del Pop in vetta alle classifiche iTunes, e non solo, nel mondo.

Basti pensare che JT raggiunge la #1 nelle classifiche iTunes mondiale e europea, WorldWide e European iTunes Song charts, seguito poi dalla Santa del Pop in seconda posizione con la canzone che rivendica l’originalità dello stesso titolo della nuova, “Selfish”. Britney Spears minaccia la nuova opera 2024 dell’ex Justin Timberlake con un non-singolo, la bonus track della Deluxe edition dell’album 2011, Femme Fatale. É il segno di una vendetta mietuta dai fan della Santa, che non perdonano all’ex di Britney Spears l’affronto del ritorno con la strana e curiosa omonimia.

Il videoclip del brano di Justin Timberlake si apre con il cantante che si inchina di fronte a un pubblico che lo applaude, scomparendo poi dietro un sipario ed entrando in uno studio mentre la canzone – a ritmo medio e con tastiere calde arricchite da un beat – emerge pian piano. Tra i lyrics, la nuova Selfish di Justin Timberlake sembra rimandare al ricordo di Britney Spears, per la congettura nata nel web del joint fandom della storica coppia.

E mentre l’ex Britney Spears conquista con la vecchia “Selfish” la posizione #1 nelle classifiche iTunes di 24 Paesi, tra cui Italia, Messico, Brasile, Cile, USA, Justin Timberlake fa incetta anche di views su YouTube, su scala globale, superando quota 1 milione di visualizzazioni, raggiungendo così la Top5 alla #5 tra le tendenze musicali su YouTube Global.

Insomma, la guerra tra gli ex, nel segno del Pop, continua. Questo, dopo che la Santa di Las Vegas ha rivelato la sua verità nel libro bestseller nella classifica di vendite targata New York Times, The Woman in me. Quella legata alla scelta dell’aborto del figlio concepito in giovane età con il cantante. Una decisione di cui Britney Spears si sarebbe pentita, che sarebbe dettata a suo tempo dalla volontà di Justin Timberlake, ora consorte di Jessica Biel, che nei primi anni ‘2000 non avrebbe voluto diventare padre.

#BritneySpears' #Selfish rockets to #2 on both the Worldwide and European iTunes song charts, after reaching #1 on iTunes Charts in 24 countries so far including the US for the first time ever! 💪🚀🥇🌎➕🇪🇺🎵🎶📈 ➕🥇✖️2⃣4⃣🌎➕🥇🇺🇸🎵🔥👑🤍 24x #1s on iTunes

#1. Argentina 🇦🇷

#1.… pic.twitter.com/R18aYo6qSk — World Music Awards (@WORLDMUSICAWARD) January 27, 2024













