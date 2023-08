Justin Trudeau e la moglie Sophie Grégoire si separano/ Premier Canada: “Restiamo una famiglia unita”

Justin Trudeau e la moglie Sophie Grégoire si separano dopo 18 anni di matrimonio. Ad annunciarlo è lo stesso premier del Canada, che in un post su Instagram ha parlato di “conversazioni significative e difficili“. La coppia ha dichiarato che resterà “una famiglia unita con profondo amore e rispetto“. L’ufficio di Trudeau ha spiegato che, pur avendo firmato un accordo di separazione, la coppia continuerà a fare apparizioni pubbliche.

Vaccino morbillo, verso obbligo in Francia per caregiver/ Raccomandazioni per altre vaccinazioni

“Restiamo una famiglia unita, con un profondo amore e rispetto reciproco e per tutto ciò che abbiamo costruito e continueremo a costruire“, hanno dichiarato Justin Trudeau e Sophie Grégoire, che si sono sposati a Montreal nel 2005 e hanno tre figli (Xavier, 15 anni, Ella-Grace, 14 anni, e Hadrien, 9 anni). Proprio per loro “benessere” hanno chiesto privacy. Il brusco annuncio di oggi pone fine a quello che è stato spesso descritto come un matrimonio da favola che ha unito due celebrità canadesi in ascesa, il figlio politicamente ambizioso di un ex primo ministro iconico e un’affascinante conduttrice televisiva del Quebec.

Sahelistan diventerà nuovo Iraq?/ Quirico: "Jihadisti preparano golpe dopo flop della Francia"

ACCORDO DI SEPARAZIONE TRA JUSTIN TRUDEAU E LA MOGLIE

Il post su Instagram è stato pubblicato su entrambi gli account di Trudeau e la moglie Sophie Grégoire, sia in inglese sia in francese, poco dopo le 12.00. “Dopo molte conversazioni significative e difficili, abbiamo preso la decisione di separarci. Come sempre, rimaniamo una famiglia unita con profondo amore e rispetto l’uno per l’altro e per tutto ciò che abbiamo costruito e continueremo a costruire. Per il benessere dei nostri figli, vi chiediamo di rispettare la nostra e la loro privacy“.

La famiglia Trudeau sta per andare in vacanza insieme la prossima settimana, stando ad una dichiarazione separata inviata dall’ufficio del primo ministro. Stando a quanto riportato da Politico, i due hanno firmato un accordo di separazione legale. “Rimangono una famiglia unita e Sophie e il primo ministro sono concentrati nel crescere i loro figli in un ambiente sicuro, amorevole e collaborativo. Entrambi i genitori saranno una presenza costante nella vita dei figli e i canadesi possono aspettarsi di vedere spesso la famiglia insieme“.

Usa "Russia dietro golpe Niger? Non ci risulta"/ Anche Ue lo esclude, ma Borrell attacca Putin

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justin Trudeau (@justinpjtrudeau)













© RIPRODUZIONE RISERVATA