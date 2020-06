Justine Mattera al Grande Fratello Vip 5?/ Trattative in corso, la showgirl tace

Justine Mattera sarà una concorrente del Grande Fratello Vip 5? Alfonso Signorini è ancora alle prese con i casting per sceglier i concorrente della nuova edizione del reality show di canale 5 che tornerà in onda a settembre. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi, nella casa più famosa d’Italia potrebbe esserci proprio Justine Mattera che, nell’ultimo periodo, si è dedicata completamente al teatro andando in tv solo come ospite o come opinionista. La Mattera, però, secondo quanto fa sapere Oggi, sarebbe pronta ad entrare nella casa di Cinecittà per diventare una concorrente a tutti gli effetti. Sarà davvero così? La Mattera, da parte sua, resta in silenzio e non commenta i rumors che la riguardano. Il nome di Justine Mattera, tuttavia, non è l’ultimo ad essere accostato al reality di Alfonso Signorini. Sono tante, infatti, le indiscrezioni sul cast.

JUSTINE MATTERA AL GRANDE FRATELLO VIP? LEI NON SMENTISCE

Justine Mattera non smentisce e non conferma i rumors che la vorrebbero al Grande Fratello Vip 5. Tuttavia, insieme alla showgirl, sono tante le donne del mondo dello spettacolo che sarebbero pronte a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà. Tra queste, infatti, il nome più forte è quello di Elisabetta Gregoraci, ma sono spuntati anche i nomi di Flavia Vento, Cristina Buccino e Michela Quattrociocche che, tuttavia, ha già smentito tutti i rumors. Tra i concorrenti, inoltre, si vocifera che potrebbe esserci anche Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli. Rumors anche sul ruolo di opinionista. Wanda Nara non dovrebbe esserci e al suo posto, finora, sono circolati i nomi di Loredana Lecciso, Giulia De Lellis e Adriana Volpe. Tutte queste indiscrezioni si riveleranno vere?



