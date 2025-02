CHI È JUSTINE MATTERA: DA NUOVA MARILYN MONROE ALL’INCONTRO CON…

Justine Mattera, chi è l’attrice e showgirl italo-americana che questo pomeriggio sarà ospite a “Verissimo”? Nel corso dell’appuntamento del sabato con il talk show principe delle reti Mediaset, uno dei momenti certamente più interessanti e attesi da parte del pubblico che segue fedelmente Silvia Toffanin sarà il ritorno in studio della 53enne originaria di New York ma soprattutto la prima volta di Vincent e Vivienne Rose, i due figli che le faranno compagnia per una inedita intervista a tre. E se della vita famigliare della diretta interessata parliamo in un pezzo a parte, qui accendiamo i riflettori su Justine Mattera, parlando della sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo e di come il mondo dello showbiz italiano l’abbia oramai adottata, ma anche di una recente polemica che l’ha coinvolta.

Chi sono Sergio Di Folco e Giulio, marito e figlio di Emanuela Aureli/ "Non volevo innamorarmi più ma lui..."

Per raccontare chi è Justine Mattera dobbiamo partire dagli States, nel 1971 precisamente, ovvero l’anno di nascita nella Grande Mela della futura showgirl: dopo essersi laureata in Letteratura Italiana e Inglese presso la Stanford University, ecco ‘l’incontro’ col Bel Paese per motivi di studio a Firenze, non sapendo ancora che ben presto avrebbe fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo nostrano. Notata prima dal dj Joe T. Vannelli, che la coinvolse nel suo singolo dance “Feel It” nel 1995, ben presto la Mattera cominciò a lavorare in televisione dopo l’incontro con Paolo Limiti, che vide in lei una sorta di novella Marilyn Monroe e la scelse per il cast di “Ci vediamo in tv”, dove fu protagonista per sette anni. La loro relazione, come si ricorda, non fu solo professionale, dato che fu proprio con Limiti che Justine celebrò le sue prime nozze, anche se il matrimonio durò solo due anni per via di differenti vedute sul loro futuro famigliare. In seguito, l’attrice si era sposata con Fabrizio Cassata, da cui aveva avuto i due figli, Vivienne Rose e Vincent.

Jelinek, chi è il padre biologico di Mercedesz Henger/ "Con lui solo una telefonata, non voleva conoscermi"

ANGELA MELILLO DA’ DELLA “BUGIARDA” A JUSTINE MATTERA PERCHE’…

Tuttavia, come accennato prima, uno degli argomenti che Justine Mattera potrebbe toccare nell’intervista che oggi concederà a Silvia Toffanin è quella del rapporto con Angela Melillo dato che, a detta della ballerina e showgirl capitolina, loro due non sono più amiche per via di alcune dichiarazioni rilasciate negli anni dalla 53enne newyorchese. A dire la verità, la querelle non risale certo a oggi e riguarda alcune frasi della Mattera secondo cui lei e Angela avrebbero seguito in passato dei corsi di sesso orale, spiegando di essersi recata con la Melillo presso una nota boutique romana per frequentarli e di non vergognarsi di nulla dal momento che “io sono una donna curiosa e non c’è nulla di male, negli Stati Uniti corsi di questo tipo sono cose abbastanza comuni”. Di recente, tuttavia, è arrivata la piccata risposta della ex amica nel corso di una puntata di “Storie di donne al bivio”.

Teresanna Pugliese, chi è?/ Dall'infanzia dalle suore al successo a Uomini e Donne: "ho costruito tanto"

Ospite del talk show condotto da Monica Setta, Angela Melillo era stata molto dura nei confronti di Justine Mattera e di quel vecchio aneddoto che l’avrebbe riguardata: “Lei è una bugiarda. Ci sono persone che fanno e dicono di tutto pur di attirare l’attenzione” era stata la replica della 57enne capitolina, smentendo interamente quell’episodio. Non solo: fine pure di una storia amicizia e, al momento, all’orizzonte non sembrano esserci degli spiragli per ricomporre questa frattura. “Tra me e Justine l’amicizia è finita per sempre… Ha detto che io e lei abbiamo frequentato corsi di sesso. Non ci sarebbe nulla di male, ma il problema è che non è vero nulla e io non sopporto di essere tirata in ballo quando si tratta di cose false”. Resta da scoprire ora se la Mattera tornerà ancora sull’argomento o se preferirà chiude qui questa polemica…