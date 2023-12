Justine Mattera dopo l’intervento della sorella Jessica/ Il messaggio su Instagram: “Nuovo cuore, nuova vita”

Justine Mattera, il trapianto di cuore della sorella Jessica: l’annuncio

Negli ultimi giorni Justine Mattera ha tenuto aggiornati i propri fan riguardo le condizioni di salute della sorella Jessica, che ha dovuto affrontare un trapianto di cuore. La showgirl, pochi giorni fa, ha infatti annunciato l’imminente intervento cui l’adorata sorella sarebbe stata sottoposta, in data 9 dicembre 2023, per ricevere un nuovo cuore e dare così il via ad un nuovo capitolo della propria vita.

“Vi ringrazio per il vostro supporto, sostegno e solidarietà. Vi chiedo un ultimo sforzo di mandarci tutta la vostra positività, quella luce per farci uscire dal tunnel. Ringrazio anche il donatore e la sua famiglia; non potrei immaginare un dono natalizio più importante”, aveva scritto sul proprio profilo Instagram, condividendo anche un video della sorella Jessica, che annunciava l’intervento. Ora, a distanza di due giorni, sono in arrivo notizie confortanti.

Jessica, intervento riuscito: il messaggio di Justine Mattera

Justine Mattera, sempre per mezzo Instagram, ha voluto aggiornare i propri followers circa l’esito dell’intervento: il trapianto di cuore è andato a buon fine e per la sorella Jessica, ora, inizia davvero una nuova vita. Condividendo una foto della sorella dall’ospedale dopo l’operazione, la showgirl ha pubblicato il seguente messaggio: “Nuovo cuore, nuova vita. Avete mai visto una neo-trapiantata più bella??? La degenza è ancora lunga. Ha molto dolore ancora e la lista di medicinali resta lunghissima. Chi vuole aiutare Jessica, il link è nella bio. Grazie di cuore a tutti. Buone feste“.

Intervento perfettamente riuscito, dunque, e così Justine Mattera ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Ora la sorella Jessica ha un nuovo cuore e, dopo le tensioni dovute all’attesa dell’intervento e nonostante la degenza che la attende e i medicinali cui non potrà fare a meno nel prossimo periodo, entrambe possono ora sorridere.

