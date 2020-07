Justine Mattera “film con Tinto Brass? Proposto ma…”/ Foto lato B infiamma Instagram

Justine Mattera super sexy in uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram. La showgirl continua a sorprendere con il suo fisico mozzafiato e nei giorni scorsi ha infiammato il suo pubblico postando uno scatto bollente con in primo piano il suo ‘lato B’. “Ciao da Alassio”, si limita a scrivere ironicamente riferendosi al gesto del saluto che, di schiena, regala nella foto nella quale però, ad avere la meglio sono proprio i suoi glutei. Ed è bastato questo a stuzzicare la fantasia dei suoi fan che di fronte al nuovo post da capogiro non sono riusciti a trattenersi dal commentare con entusiasmo e complimentarsi per la sua forma splendida. Qualcuno ha ritenuto lo scatto e la descrizione annessa “geniale”. Molti complimenti sono arrivati anche da parte di donne e tra i tanti messaggi ne è spuntato uno in cui un suo follower che chiede una curiosità interessante: “Fosse stato ancora in attività il grande Tinto Brass un film te lo avrebbe proposto… Avresti accettato?”. La Mattera non ha esitato a rispondere: “me l’ha proposto anni fa. Non ho fatto il provino”. Ed il fan ha controbattuto: “sotto un certo punto di vista forse hai fatto bene… Ciò non toglie che avresti tutte le carte in regola”.

JUSTINE MATTERA, TRA SCATTI SEXY E L’IPOTESI GF VIP

A colpire di Justine Mattera non è però solo il fisico mozzafiato ma anche la sua intelligenza e l’ironia, doti che la showgirl manifesta spesso proprio in ogni suo scatto social. Tra un giro in bici ed uno scatto sexy, Justine conquista i suoi follower. Proprio la Mattera, negli ultimi giorni, era salita agli onori della cronaca rosa per via del suo nome spuntato in pole per la nuova edizione del reality Grande Fratello Vip 5. A lanciare la clamorosa indiscrezione era stato il settimanale Oggi. In merito il magazine scriveva: “Negli ultimi anni Justine ha selezionato con attenzione le sue presenze sul piccolo schermo, preferendo il teatro, sua grande passione alla tv. A Cologno Monzese però si sussurra che la bella americana sia corteggiatissima dal Grande Fratello Vip. Cederà alle tentazioni del noto reality? Ah Saperlo”. Al momento Justine non avrebbe lasciato alcun indizio in merito al suo futuro professionale ma continua a deliziare i suoi numerosi fan con scatti super hot ma mai volgari, lasciando così sempre ampio spazio all’immaginazione.





