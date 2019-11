JUSTINE MATTERA, FOTO SENZA MUTANDE SU INSTAGRAM/ Karina Cascella: “Mi piaci ma…”

Justine Mattera è una degli ospiti di Barbara D’Urso nella nuova puntata di Pomeriggio 5. In studio si parla di discriminazioni, soprattutto nei confronti delle donne, e vengono portate al centro dell’attenzione proprio le foto senza veli della Mattera. La showgirl ammette che nascono da collaborazioni di carattere lavorativo, anche se in passato ammette di essersi limitata in questo per rispetto nei confronti del suo compagno. In studio, Karina Cascella, pur complimentandosi per la bellezza delle foto – “Anche io ne faccio con décolleté in vista” – non capisce il perché de “senza mutande”. La Mattera parla di una scelta di carattere artistico da parte del fotografo “stava meglio senza la linea dello slip”, confessa. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Justine Mattera e le foto hot che scatenano la polemica

Non è la prima volta che Justine Mattera fa parlare di sé per le sue foto particolarmente hot. La showgirl posta spesso sul suo profilo Instagram scatti senza veli che definisce qualcosa di naturale oltre che artistico. Proprio di recente, in merito a queste foto, la Mattera ha spiegato: “Sono me stessa in ogni foto. Raramente poso. Mi muovo e colgono l’attimo i bravissimi fotografi con cui lavoro. L’arte è soggettiva. Almeno questo riuscirai a capire!” Justine non è affatto toccata, dunque, da chi continua a trovare che i suoi scatti siano inappropriati o addirittura indecenti. Uno degli ultimi scatti, che la vede totalmente nuda e senza mutandine stesa sul divano, ha fatto particolarmente scalpore. Infatti la Mattera si è sentita costretta a replicare ad alcune delle critiche più pesanti.

Justine Mattera replica alle critiche per i suoi scatti hot

“Mai visto una così esibizionista”, “Pose intellettualissime” e ancora “Ma non ti vergogni?” sono soltanto alcune delle critiche ricevute da Justine Mattera. La 49enne americana ha allora deciso di replicare: “chiunque abbia un account sui social è un’esibizionista. La mia foto fa parte di un lavoro. Le tue?”, ha ammesso la showgirl. E a chi le ha dato dell’ignorante: “Con due lauree da Stanford, decisamente non sono ignorante. Tu invece?”, ha replicato. E a chi infine le ha dato della volgare: “La trovi una foto volgare? Va bene, puoi smettere di seguirmi”, è sbottata la Mattera. Non solo critiche però per Justine, che ha ricevuto per i suoi scatti anche tanti apprezzamenti.





