Justine Mattera/ “Foto sexy sui social? Non mi vergogno, ne sono fiera” (Vieni da me)

Justine Mattera a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata oggi ai microfoni di Vieni da me. La showgirl ha esordito parlando delle polemiche vibranti sui social network per le foto hot pubblicate su Instagram: «Non so perché, forse perché sono mamma o forse perché ho 49 anni. Non so perché sia uno scandalo che una donna si faccia qualche foto sexy. Non mi vergogno, siamo tutti esibizionisti ed i social network è il regno dell’esibizionismo: tutti fanno vedere quello che devono fare vedere, ognuno sceglie». Qualche giorno fa ha pubblicato un video del backstage di un servizio ed anche in questo caso non sono mancate le polemiche: «Io volevo far vedere un dietro le quinte, anche per fare vedere che le mie foto non sono ritoccate».

JUSTINE MATTERA A VIENI DA ME

«Sì certo, qualcuno mi fa male: ti rendi conto che la gente non ti capisce e subito pensa male», ha spiegato Justine Mattera a proposito delle cattiverie circolate sui social network, con l’americana che ha poi tenuto a precisare: «Per me è diventato anche un business, forse sono le foto che mi vengono meglio (ride, ndr). Ad un certo punto ho pensato di sfruttare questo talento inaspettato, ne vado fiera: ho fatto una vita sportiva, ci tengo ed ho una certa età». «Tanta gente pensa che ad una certa età non puoi fare certe cose», ha aggiunto la Mattera, che ha poi parlato delle liti con il marito Fabrizio Cassata: «Lui pensava che fosse una sorta di tradimento, ma io sempre fatto queste foto. Lui, anche grazie agli amici, si è convinto che lo tradissi».

