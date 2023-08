Justine Mattera: “Io al Grande Fratello? Sarei terrorizzata dalla noia”/ “Non ho nulla contro il trash ma…”

Justine Mattera concorrente al Grande Fratello? Le parole della showgirl

A poche settimane dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, le indiscrezioni sui concorrenti che popoleranno la Casa sono sempre più incalzanti. Tanti i nomi fatti in questi mesi, altrettanti quelli smentiti, in alcuni casi dai diretti interessati. Tra questi nomi c’è anche quello di Justine Mattera.

Si è infatti parlato della showgirl come papabile concorrente del Grande Fratello, in partenza l’11 settembre su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. “[…] non è stata bocciata Justine Mattera. L’ex moglie del compianto Paolo Limiti dunque dovrebbe far parte del cast del Grande fratello vip 8.” scriveva a luglio TvBlog; eppure pare che le cose abbiano poi preso una piega differente.

Justine Mattera: “Io al GF? Nulla contro il trash ma preferisco essere…”

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, come riporta la NostraTv, Justine Mattera sembra aver definitivamente smentito la sua partecipazione al Grande Fratello. La showgirl si è infatti detta poco propensa in quanto “sarei terrorizzata dalla noia”, essendo lei una donna molto dinamica, sportiva e amante dell’aria aperta. Mattera ha inoltre dichiarato di non avere “nulla contro il trash”, ma “preferisco essere associata ad altro”. D’altronde negli ultimi anni il Grande Fratello non è spiccato per pacatezza ed eleganza. Molti volti noti hanno infatti rifiutato l’invito ad entrare nella Casa proprio per timore di essere associati al ‘trash’ del reality. Cosa che tuttavia dovrebbe cambiare a partire dall’edizione in partenza a settembre, visti gli stravolgimenti voluti da Pier Silvio Berlusconi.

