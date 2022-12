Justine Mattera: “Mio marito Fabrizio Cassata è geloso”/ “Voleva divorziare perché…”

Justine Mattera, showgirl di origini statunitensi, è intervenuta in qualità di ospite nel corso della trasmissione di Rai Due “Nei tuoi panni”, condotta da Mia Ceran. La 51enne, nel suo dialogo con la presentatrice, ha acceso i riflettori sulla sua vita privata, muovendo i passi d’esordio dalla gelosia che suo marito, Fabrizio Cassata, prova nei suoi confronti. Mattera, in tal senso, ha dichiarato: “Lui è siciliano, quindi… L’avevo addirittura bloccato sul mio Instagram, perché era geloso delle mie foto. Io gli ho spiegato che sono una showgirl e che per lavoro uso il mio corpo, ma lui mi ha minacciato di divorzio, qualora non mi fossi controllata!”.

A parti invertite, soltanto in un’occasione Justine Mattera ha provato gelosia nei confronti del suo consorte: “Ero in ospedale e stavo per partorire. Lui aveva lasciato lì il suo telefonino e, all’improvviso, gli è arrivato un messaggio: ‘Allora, ci vediamo?’. Era una signora che aveva sbagliato destinatario. Io ho subito domandato a mio marito chi fosse e gli ho chiesto di chiamarla davanti a me. Lui l’ha fatto e lei, a quel punto, si è scusata. Per un attimo, però, mi sono sentita su ‘Scherzi a Parte’!”.

JUSTINE MATTERA: “FORSE HO VIZIATO TROPPO I MIEI FIGLI”

A “Nei tuoi panni”, Justine Mattera ha aggiunto di non avere mai pensato al tradimento nei confronti di suo marito: “Per me sarebbe troppo complicato… Sto bene, sono felice, sono innamorata! Quando ero più giovane mi è capitato di tradire, certo, ma da quando ho il marito e i figli ho talmente tante cose da fare… Sarebbe quasi impossibile!”, ha commentato ridendo.

Dopodiché, la showgirl si è focalizzata sul figlio Vincent (15 anni): “Aveva una ragazza, Sofia, di cui si era invaghito, ma lei lo maltrattava. Io gli ho fatto capire che non poteva perdersi un fine settimana con la sua famiglia per stare dietro a chi lo prendeva in giro. Mi reputo una mamma amica, perlomeno fino a un certo limite”. Tuttavia, con i suoi figli (Justine Mattera è madre anche di Vivienne), la statunitense ritiene di avere commesso un errore: “Forse li ho viziati troppo… Faccio sempre regali a tutti, poi io rimango puntualmente senza. Quando dai tanto, magari troppo, gli altri si abituano, danno tutto per scontato e pensano che tu non abbia bisogno di niente… Ci rimani male”.

