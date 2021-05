Justine Mattera nuda sui social/ Scoppia la polemica, ma il marito approva gli scatti sexy

Domani, 7 maggio, Justine Mattera compirà 50 anni. Nonostante l’età, la showgirl italo-americana non ha paura di mettere in mostra il suo fisico e la sua sensualità. Sposata con Fabrizio Cassata e madre di due figli, Justine ha più volte spiegato che tramite le sue foto vuole mostrare e dimostrare alle donne, in primis, che si può essere sensuali e desiderate anche quando non si è più nel fiore dell’età. In diverse occasione la soubrette – laureata in Letteratura italiana alla Stanford University – è stata criticata e attaccata social per i suoi scatti. “Non credo di fare foto così spinte se paragonate a ciò che circola in rete. Le mie sono foto di grandi professionisti, non sono selfie fatti nel bagno di casa… È il mio lavoro, ho sempre fatto la showgirl, non è una cosa shock”, ha detto tempo fa sulle pagine di Vero.

Paolo Limiti, ex marito Justin Mattera, com'è morto?/ Polemiche sul matrimonio e..

Justine Mattera: il marito approva gli scatti sexy

Tempo fa, infatti, Justine Mattera aveva chiesto pubblicamente scusa al marito Fabrizio Cassata per alcune foto pubblicate su Instagram. “Nelle foto che pubblico sui social non si vede mai niente, ma fanno molto discutere. Ho pubblicato una mia foto di nudo su Instagram che l’ha molto offeso. Mi scuso pubblicamente con lui, per me era una bella foto ma ha fatto molto parlare”, aveva detto nel programma “Vieni da me” di Caterina Balivo, spiegando che il marito è una persona molto schiava e riservata. Dopo questo episodio che aveva portato aria di crisi nella coppia, Justine ha coinvolto il marito nell’approvazione dei suoi post: “Comunque, se ho qualche dubbio, prima di pubblicare mi consulto con mio marito, chiedendogli se la foto che sto per mettere online lo infastidisce”, ha detto a Vero.

LEGGI ANCHE:

Fabrizio Cassata, marito Justine Mattera/ "Era geloso del mio ex Paolo Limiti"Justine Mattera/ “Da grande? Prof di italiano, col mio corpo ho sempre scherzato”

© RIPRODUZIONE RISERVATA