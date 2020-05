Justine Mattera ricorda Paolo Limiti/ “Pur di stargli vicino ho accettato che…”

Pubblicità

Oggi Paolo Limiti avrebbe compiuto 80 anni. Il noto conduttore televisivo se n’è andato nel 2017, con grande dolore per tutti i suoi fan affezionati ma anche di tutti i suoi cari. Tra questi oggi c’è chi lo ricorda in modo molto speciale. Justine Mattera, che con Paolo Limiti ha avuto una lunga storia d’amore, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che li ritrae insieme. Lei lo abbraccia entusiasta e i due si scambiano grandi sorrisi. Ma lo scatto è accompagnato da un pensiero che, oltre a ricordare il conduttore, svela anche un retroscena privato della coppia. Justine, infatti, ricorda una frase che anni fa le avrebbe detto proprio Paolo Limiti: “Non potrei mai amarti come meriteresti essere amata, ma posso farti diventare famosa”.

Justine Mattera ricorda Paolo Limiti nel giorno del suo compleanno

È proprio ricordando questa frase di Paolo Limiti che Justine Mattera fa una sua riflessione e svela: “Era una magra consolazione ma io pensavo di cambiargli l’idea. Intanto, la sua promessa l’ha mantenuta. Era abbastanza? No. Ma l’ho accettata pur di stargli vicino.2 Così conclude con il suo augurio: “Happy Birthday dear Paolo.” Tantissimi follower della Mattera si sono poi uniti al suo augurio, ricordando Paolo, la sua voce, la sua allegria sul piccolo schermo: “Era unico, una persona oltre che un conduttore speciale”, ha scritto qualcuno.





