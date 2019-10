Justine Mattera sedere da favola e tutina a rete/ Il web “dove sono le imperfezioni?”

Justine Mattera, a 48 anni, non rinuncia al suo lato sexy e sensuale. Bellissima e sempre in perfetta forma, la showgirl, per lavoro, pubblica sui social le foto in cui sfoggia tutta la sua bellezza. Accanto ai cossidetti haters, ci sono anche tante persone che apprezzano non solo la bellezza della mattera, ma anche il suo amore per la libertà. Quella libertà che la spinge a mostrarsi bella e sensuale nonostante, in tanti, continuino a criticarla. Justine Mattera, così, ha deciso di fare un nuovo regalo a tutti i suoi followers e, su Instagram, ha pubblicato una foto in cui appare di spalle mentre indossa una tuta a rete che mette in risalto la perfezione del lato B. Perfezione che, tuttavia, la showgirl non vede scatenando così i commenti degli utenti.

JUSTINE MATTERA: “L’IMPERFEZIONE TI RENDE INTERESSANTE”

Justine Mattera, pur sapendo di essere una bella donna, riconosce di avere, come tutti, delle imperfezioni. “L’imperfezione, di solito, è ciò che ti rende interessante“, scrive Justine Mattera. I fans, però, non sono assolutamente d’accordo con lei e si chiedono dove siano le imperfezioni di cui parla. “Imperfection? Non ne hai! Sempre bell”, ” Non ne vedo di lmperfezioni”, “Sei imperfettamente sexy”, scrivono alcuni utenti. E ancora: “Qualunque cosa possano dire di te o su di te resta il fatto che sei una donna fantastica”, “Ma quanto ti sta bene questa tutina?”, “Tu riesci a dare vita a qualunque scatto!! Sei la modella perfetta!!!”. Da parte sua, la Mattera non ha alcuna intenzione di rinunciare ad aesprimere la propria sensualità. “Cerco di far capire che non c’è niente di male a fare quelle foto, sono una madre non posso essere femminile?“, ha spiegato ai microfoni del programma di Raiuno “Da noi… A ruota libera”.





