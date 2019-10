Justine Mattera/ Sport, fitness e scatti sexy: la nuova vita della Marilyn “italiana”

Justine Mattera sarà ospite stamane presso gli studi di Storie Italiane, programma di Rai Uno in onda tutte le mattine e condotto da Eleonora Daniele. La showgirl italo-statunitense, la cui parlata anglo-italiana è entrata ormai da tempo nelle case degli italiani, è una splendida 48enne, e su Instagram delizia spesso e volentieri i suoi follower con numerosi scatti maliziosi. Fotografie che sono decisamente apprezzate dai suoi seguaci, come dimostrato dai 328mila fan sul social in oggetto. Pose ammiccanti, scatti in bianco e nero “vedo non vedo”, topless coperti, lato b e molto altro ancora, Justine ama mettere in mostra il suo splendido fisico, anche se a volte viene subissata dalle critiche dei soliti hater, i leoni da tastiera pronti a criticare qualsiasi cosa uno pubblichi online. Justine Mattera è da anni fuori dal mondo televisivo, e negli ultimi tempi si è dedicata molto allo sport e al fitness, come testimoniato anche da una recente foto con il ciclista Damiano Cunego.

JUSTINE MATTERA E L’INIZIO DELLA SUA CARRIERA

Ma scopriamo qualcosa di più della Justine nazionale. Nata a New York nel 1971 da una famiglia di origini italiane, si è laureata a Stanford per poi trasferirsi nel Belpaese nel 1994. Per mantenersi ha iniziato a lavorare come cubista in una discoteca dove è stata notata dal noto dj e producer Joe T. Vannelli, con cui ha realizzato alcuni singoli di successo. Si è trasferita quindi a Milano dove ha conosciuto Paolo Limiti (con cui si sposerà nel 2000), che l’ha poi chiamata nella sua trasmissione “Ci vediamo in tv” (dal 1996 al 2003), anche per la sua straordinaria somiglianza con Marylin Monroe. L’ultimo lavoro importante è arrivato nel 2010, con la recitazione nel film “Alta infedeltà”, dopo di che, Justine è di fatto sparita dalle scene, rimanendo comunque un personaggio molto amato dai fan italiani.

