Justyna Steczkowska con “GAJA” è la cantante rappresentante della Polonia in gara all’Eurovision Song Contest 2025. Durante la prima semifinale Justyna ha conquistato il pubblico della St. Jakobshalle a Basilea, in Svizzera accedendo così alla finale che decreterà la canzone vincitrice della 69esima edizione dell’annuale concorso canoro. Un percorso non facile quello di Justyna che si è conquistata l’accesso all’Eurovision Song Contest 2025 trionfando durante il Wielki Finał Polskich Kwalifikacji, la selezione nazionale trasmessa in diretta dagli studi TVP di Varsavia. La cantante ha deciso di partecipare all’Eurovision 2025 con il brano “Gaja”, una composizione che fonde elementi pop con influenze folk e una forte componente mistica.

Chi è il vincitore Eurovision 2025/ Classifica e podio: l'Austria vince con JJ e Wasted Love

La canzone, scritta a quattro mani dalla stessa cantante con Emilian Waluchowski, Patryk Kumór e Dominic Buczkowski-Wojtaszek in realtà è stata pubblicata lo scorso anno in un disco della canzone, ma è stata poi rivisitata per l’occasione e il palco dell’Eurovision.

Justyna Steczkowska con “GAJA conquista l’Eurovision 2025: la Polonia punta alla vittoria?

La performance di Justyna Steczkowska con “GAJA” durante la prima semifinale del 13 maggio 2025 dell’Eurovision Song Contest 2025 non è passata affatto inosservata. Anzi la grande carica ed energia dell’interprete ha attirato l’attenzione non solo del pubblico dell’ESC, ma anche dei social che hanno apprezzato l’estensione vocale della cantante, ma anche la sua interpretazione e presenza scenica.

Gabry Ponte vince Eurovision 2025? Il dj tra i favoriti: com'è andata l'esibizione/ Polemica su plagio?

Sui social è un tripudio di commenti positivi per la cantante e il brano: “Il migliore della serata. Il mio preferito in assoluto, insieme a Finlandia e Malta”. E ancora c’è chi scrive: “lei è stata fantastica. Contendente alla vittoria”, mentre un altro utente ha precisato “la polonia l’ha fatto davvero. justyna è stata straordinaria”. Infine il commento di un altro utente che su X ha scritto: “sono senza parole davanti a questa pura eccellenza e bravura, Justyna e il suo team sono fenomenali! Polonia, questa è la vostra migliore partecipazione e produzione sul palco dell’ESC di sempre!”

Ed Sheeran sostiene Lucio Corsi all'Eurovision: il cantante spiazza con una storia sui social/ Cos'ha detto