Juve Stabia-Entella, lite violenta a fine gara/ Coppolaro in ospedale, 3 in caserma?

Alta tensione durante la partita fra Juve Stabia e Virtus Entella valevole per il campionato di Serie B, giocatasi ieri sera allo stadio Menti di Castellammare. In base a quanto emerso nelle ultime ore sembra che che il difensore biancoceleste Mauro Coppolaro, sia stato aggredito al rientro negli spogliatoi. Il giocatore era stato espulso nel primo tempo assieme al gialloblù Canotto, e stando alla ricostruzione fornita dagli agenti del commissariato di polizia locale, un tesserato della compagine stabiese lo avrebbe colpito con un pugno in volto, per poi spintonare anche i poliziotti intervenuti per riportare la situazione alla calma. In seguito l’aggressore sarebbe stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, dopo di che i poliziotti hanno identificato tutti i partecipanti alla presunta rissa. Stando a quanto riporta Primocanale, la Virtus Entella e Coppolaro sporgeranno denuncia quando otterranno il nulla osta di Gabriele Gravina, numero uno della Figc. In seguito il giocatore aggredito è stato accompagnato all’ospedale di Lavagna per tutti gli accertamenti del caso.

JUVE STABIA-ENTELLA, IL COMUNICATO DEL CLUB CAMPANO

La Juve Stabia ha voluto fare chiarezza, diffondendo una nota in cui viene smentita la ricostruzione fornita da PrimoCanale così come da molte testate online sportive: “In merito a quanto avvenuto in occasione della gara Juve Stabia-Entella negli istanti successivi al momento dell’espulsione dei calciatori Canotto e Coppolaro, la S.S. Juve Stabia tiene a precisare che il calciatore Luigi Canotto non è assolutamente stato trasportato in caserma e sottoposto a stato di fermo. Canotto è rientrato negli spogliatoi ed al termine del match ha anche avuto un sereno confronto con il direttore di gara. Allo stesso modo la S.S. Stabia smentisce in modo categorico che un suo dirigente sia stato sottoposto a stato di fermo o identificato dalle forze dell’ordine. Spiace dover leggere fantasiose ricostruzioni che la società si vede costretta a smentire con forza”. Secondo Sportmediaset e Corriere dello Sport, tre membri dello Juve Stabia sarebbero stati portati in caserma per l’identificazione. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA