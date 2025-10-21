Juve Stabia in amministrazione giudiziaria per infiltrazioni mafiose all'interno della sua società

L’infiltrazione mafiosa nella società della Juve Stabia

Dopo il derby campano giocato e vinto 2-0 con l’Avellino nella giornata di sabato, la Juve Stabia e in particolare la sua società è finita in amministrazione giudiziaria per infiltrazioni mafiose al suo interno, come ha sottolineato il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri in una conferenza stampa nella giornata di oggi. La società tutta era sotto il controllo della camorra, dagli spostamenti della squadra, alla gestione dei biglietti passando per la sicurezza e il beveraggio che erano stati affidati a uomini del clan, mentre i calciatori dovevano solo pensare a giocare a calcio.

Quello della Juve Stabia è già il terzo caso negli ultimi anni di infiltrazione mafiose all’interno di società calcistiche ha ricordato il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo ricordando i casi del Foggia e del Crotone, partecipanti però alla Serie C, è infatti la prima volta che le grinfie della mafia arrivano fino alla Serie B, creando una grande preoccupazione anche ai vertici del calcio italiano. Secondo le procure la società sarebbe un bene strumentale del clan D’Alessandro, uno storico e potente clan della città di Castellammare di Stabia.

Cosa rischia la Juve Stabia e la sua società

Le indagini sulla Juve Stabia hanno fatto emergere un sistema di condizionamento mafioso delle attività economiche della società che anche diversi collaboratori di giustizia hanno confermato, Gratteri ha spiegato poi che la società calcistica era per il clan strumento per aumentare il proprio potere, farsi pubblicità e gestire grandi quantità di denaro. Per la squadra campana non è previsto alcun tipo di penalizzazione o provvedimenti a livello sportivo ma per permettere alla Procura di poter riorganizzare servizi essenziali della società, verranno bloccate le prossime sfide con il Bari e quella infrasettimanale successiva.

Dal punto di vista societario invece la Juve Stabia subirà un sequestro per violazione del codice antimafia, un ulteriore campo di grande infiltrazione del clan mafioso era poi il settore giovanile che veniva utilizzato per acquisire consenso tra i minori, veicolare valori lontani da quello dello sport e formarli a elementi di disvalore. L’obiettivo della procura è quello ora di bonificare la società prima di poterla riconsegnare nelle mani dei suoi tifosi che nelle ultime stagioni hanno potuto sognare di raggiungere grandi obiettivi come il raggiungimento della Serie A.