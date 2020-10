Juventus, 2 membri staff positivi al coronavirus/ “Squadra in isolamento fiduciario”

Juventus in isolamento a causa di due contagi di coronavirus nel club bianconero. Dopo le 22 positività nel Genoa, le tre nel Napoli e pure quella nell’Atalanta, suona il campanello d’allarme anche nel club campione d’Italia in carica. I due positivi non sono giocatori, né membri dello staff tecnico o medico della Juventus, ma in vista del big match con il Napoli, in programma domani sera alle 20:45 all’Allianz Stadium, la squadra di Andrea Pirlo è finita in isolamento. A dare l’annuncio proprio il club di proprietà di Andrea Agnelli, che in una nota ufficiale ha comunicato che “nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff”. Pur non trattandosi di calciatori o membri dello staff tecnico e medico, “in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in isolamento fiduciario”. In questo modo sarà possibile per “tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita”.

JUVENTUS IN ISOLAMENTO PER DUE CASI NELLO STAFF

D’altra parte, non saranno consentiti contatti con l’esterno del gruppo. La Juventus ha poi concluso la nota assicurando che “la Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”. Per il momento non ci sono motivi per ritenere in dubbio il posticipo domenicale, sebbene il Napoli sia alle prese con due casi di positività tra giocatori, cioè Zielinski ed Elmas. La situazione è in continua evoluzione e desta comunque qualche preoccupazione, anche perché i casi di positività nel campionato italiano stanno aumentando. I timori sono espressi anche dai tifosi, che su Twitter ad esempio sotto al post della Juventus stanno comunicando la novità. “Così non è più possibile andare avanti”, scrive un utente. Un altro chiede il rinvio della partita, ma non ci sono al momento i presupposti. Quella della Juventus è una misura precauzionale prevista dal protocollo che è stato firmato.





