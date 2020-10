Juventus, 4^ maglia disegnata da Pharrell Williams/ Foto: ‘special edition’ in rosa

Un ritorno al passato con un tocco di griffe: a sorpresa arriva dai social network l’indiscrezione a proposito del lancio da parte della Juventus di una quarta maglia per questa stagione 2020/2021, disegnata appositamente da Pharrell Williams e che sarà indossata dai bianconeri di Andrea Pirlo in una sola gara. Ma andiamo con ordine: oramai è diventato un “must” per i più importanti club dell’universo pallonaro non solo presentare una terza divisa che di solito esce dai canoni (come se oramai anche le prima non violassero già la sacralità dei colori sociali…) ma anche una quarta che è più un’occasione di marketing o viene usata in circostanze particolari. È appunto il caso di questo kit special edition che è stato realizzato da Adidas in collaborazione col 47enne cantautore, produttore discografico e imprenditore statunitense nell’ambito di una collezione denominata Human Race. E dai primi responsi dei tifosi della Vecchia Signora, come inevitabilmente accade, i social si sono divisi…

JUVENTUS, ECCO LA MAGLIA SPECIALE BY PHARRELL WILLIAMS: E TORNA IL ROSA…

Infatti, seppur non si toccano le vette della maglia zebrata mostrata ieri sera in Champions League dal Manchester United (e che avrebbe meglio figurato addosso a Cristiano Ronaldo & co.), il colore è di quelli che non passano inosservati: il quarto kit 2020/2021 infatti è rosa ed è chiaramente ispirato alla maglia della stagione 2014/2015 con in aggiunta degli inserti bianchi e neri e poi lo stemma sociale utilizzato dalla Juventus fino al 2017, anno della vera rottura col passato. Insomma, torna quel colore controverso e non amato da tutti gli aficionados juventini che pure è apparso frequentemente nel campionario d’abbigliamento della formazione torinese nel corso della sua storia. Per fortuna dei puristi, come accennato, la maglia disegnata da Pharrell Williams, e di cui su Twitter sono apparsi alcuni schizzi a mano, verrà indossata per una sola gara. Insomma, comunque vada e al di là dei gusti si tratterà di un pezzo a suo modo unico. Gli occhi -e la Storia- sentitamente ringrazieranno.

Après Palace, Adidas va sortir un maillot de la juve en collab avec @Pharrell qui reprend le design du maillot ext 2015/16

Quelques photos en détails du maillot que je possède depuis un moment. On note le retour de l’ancien logo comme sur l’OG et un relooking façon « coloriage » pic.twitter.com/gyXW8dVdUo — Sebastien-Abdelhamid (@SAbdelhamid) October 21, 2020





