Juventus, Agnelli si dimette da Presidente/ Via tutto il CdA, Nedved e Arrivabene

Juventus, si dimette tutto il Cda: via anche Agnelli

Terremoto in casa Juventus. Nel corso dell’assemblea straordinaria degli azionisti si è dimesso tutto il Cda, compreso il presidente Andrea Agnelli, che lascia così dopo 12 anni alla guida del club. Addio anche al vicepresidente Nedved, all’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e all’intero Consiglio d’amministrazione. L’assemblea degli azionisti era inizialmente prevista per il 28 ottobre ma poi posticipata al 23 novembre, per poi essere ulteriormente sposata al 27 dicembre.

Ad Arrivabene, amministratore delegato del club bianconero, resteranno le deleghe per l’amministrazione in questo periodo di passaggio, in attesa che venga scelta una nuova dirigenza che possa guidare il club bianconero già dai prossimi giorni. Nuove notizie si attendono da Exor, società proprietaria del club bianconero, in mano di John Elkann. La decisione del Cda della Juventus è legata al caos plusvalenze.

Juventus, dimissioni del Cda: il comunicato ufficiale

Pochi minuti dopo la diffusione della notizia, la Juventus ha fatto chiarezza spiegando che la decisione è legata alle criticità evidenziate dalla Consob relative ai bilanci della società e al caos plusvalenze: “Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (la “Società” o “Juventus”), riunitosi oggi sotto la Presidenza di Andrea Agnelli, acquisiti nuovi pareri legali e contabili degli esperti indipendenti incaricati ai fini della valutazione delle criticità evidenziate da Consob ai sensi dell’art. 154-ter TUF sui bilanci della Società al 30 giugno 2021, ha nuovamente esaminato le contestazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, le carenze e criticità rilevate dalla Consob e i rilievi sollevati da Deloitte & Touche S.p.A., società di revisione di Juventus.

Con riferimento alle criticità relative alle c.d. “manovre stipendi” realizzate negli esercizi 2019/2020 e 2020/2021, il Consiglio di Amministrazione ha rilevato che si tratta di profili complessi relativi ad elementi di valutazione suscettibili di differenti interpretazioni circa il trattamento contabile applicabile e ha attentamente considerato i possibili trattamenti alternativi”.











