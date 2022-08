Juventus Atletico Madrid, non si gioca?/ Allarme sicurezza a Tel Aviv, l’amichevole…

L’amichevole Juventus Atletico Madrid è a rischio: la partita è in programma per domani sera, domenica 7 agosto 2022, a Tel Aviv, in Israele, come ultimo test pre-campionato per i bianconeri di Massimiliano Allegri e anche per gli spagnoli di Diego Simeone, ma nelle ultime ore in Israele sono ben altre le notizie al centro dell’attenzione. Infatti è in corso una escalation di violenze nella Striscia di Gaza: una serie di missili sparati dall’esercito israeliano ha causato almeno otto vittime, tra le quali una bambina di cinque anni, e 44 feriti, secondo il bilancio diffuso dal ministero della Salute palestinese e riferito dall’agenzia di stampa palestinese Wafa. Altri missili avrebbero colpito località a nord e a sud della Striscia di Gaza.

Per questo comprensibilmente non sussisterebbero le condizioni di sicurezza per far disputare l’amichevole Juventus Atletico, come ha riportato per primo il quotidiano iberico Mundo Deportivo, una notizia che poi logicamente si è diffusa con rapidità sia in Spagna sia in Italia, dove questa amichevole di lusso sarebbe molto attesa. Non si può tuttavia di certo mettere a rischio la sicurezza per una partita di calcio, a maggior ragione per una amichevole, di conseguenza ecco che l’ipotesi più verosimile in questo momento è che Juventus Atletico Madrid non si giochi.

JUVENTUS ATLETICO MADRID, NON SI GIOCA? ALLARME SICUREZZA A TEL AVIV

Gli organizzatori dell’amichevole Juventus Atletico Madrid entro oggi dovranno studiare la fattibilità del match, per garantire la sicurezza dell’evento. Dani Benaim, amministratore delegato della società Comtech che organizza il match, ha spiegato ai microfoni dell’emittente Sport 5 che la questione è al vaglio di tutte le parti e gruppi coinvolti, anche se ha provato ad essere ottimista: “Nel frattempo, non ci sono cambiamenti”.

Le squadre stanno proseguendo con gli allenamenti in patria, nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti necessari. La squadra di Massimiliano Allegri ad esempio aspetta novità a brevissimo, avendo in programma il decollo dall’aeroporto torinese di Caselle nel primo pomeriggio di oggi, sabato 6 agosto 2022, dopo la seduta di allenamento mattutina alla Continassa. È anche possibile che il volo venga almeno rinviato, per prendere con più calma una decisione definitiva. Juventus Atletico Madrid sarebbe anche l’occasione per le due società di incontrarsi e parlare di Alvaro Morata, ma in questa situazione sicuramente ciò è l’ultimo dei problemi.

