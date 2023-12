Juventus, bilanci sotto indagine/ La nota del club: “La società non è indagata”

Bilancio della Juventus nuovamente nel mirino degli investigatori. Come riportato dal Corriere della Sera, gli inquirenti hanno bussato alla porta del club torinese per rendere disponibili i bilanci degli ultimi anni, nei quali la contabilità sarebbe stata manipolata. E non è possibile escludere novità processuali, compreso l’ampliamento delle contestazioni nei confronti della Vecchia Signora.

La Juventus è attualmente al centro di un’inchiesta con l’ipotesi di reato di falso in bilancio e ora si è aggiunta la parte di documentazione relativa ai bilanci approvati il 30 giugno 2022. Come evidenziato dal Corriere, il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e il suo sostituto Lorenzo Del Giudice vogliono verificare l’esistenza di eventuali altre irregolarità, compresa la possibilità di false comunicazioni al mercato.

Juventus, bilanci sotto indagine

Mercoledì gli avvocati della Juventus hanno incontrato il pm Del Giudice e sono stati programmati altri incontri in anticipo, il prossimo datato 20 dicembre. L’obiettivo è quello di “limitare le conseguenze sulla gestione della società”. In base alle prime indiscrezioni, il legale Nicola Apa dello studio Olivo sarebbe uscito dall’incontro con il pubblico ministero “parzialmente sollevato”. A breve la Guardia di Finanza depositerà la sua informativa, ma la Juventus ha tenuto a fare chiarezza in una nota diramata sui canali ufficiali: “La società ha appreso che presso la Procura di Roma pendono indagini in relazione a esponenti aziendali in ordine al bilancio al 30 giugno 2022. La società non risulta indagata e ha ragione di ritenere che le indagini riguardino le medesime materie già oggetto dell’inchiesta torinese”.











