Juventus, bilancio 2021 in rosso/ Stangata per Agnelli, Exor: “Perdita significativa”

Juventus, bilancio 2020/2021 in rosso: perdite da 190 milioni

La Juventus dovrebbe chiudere il bilancio 2020/2021 con un rosso di oltre 190 milioni. Questo è quanto emerge dalla semestrale di Exor, holding controllata dalle famiglie Agnelli-Elkann, la quale gestisce le quote di maggioranza della Juventus (63,8%). Il club bianconero ha chiuso il secondo semestre 2021 registrando una perdita di 77 milioni di euro, alla quale va sommato il passivo dei sei mesi precedenti pari a 113,7 milioni.

Si tratterebbe così di un rosso di oltre 190 milioni di euro, condizionato pesantemente dalla pandemia da Covid, che ha messo in ginocchio l’economia mondiale, ma anche dai negativi risultati sportivi, soprattutto quelli di Champions League, con l’eliminazione agli ottavi di finale. Questi dati spiegherebbero il calciomercato estivo della Juventus, con Cherubini e company che hanno dovuto fare i conti con le difficoltà economiche.

Bilancio Juventus in perdita, Exor: “Miglioramento a partire dal 2022/2023”

Le importanti perdite fatte registrare dal bilancio della Juventus, hanno portato a una ricapitalizzazione del club da parte di Exor. La holding di Agnelli-Elkann, il 25 agosto ha anticipato 75 milioni di euro per l’aumento di capitale (fino a un massimo di 400 milioni). Se il rosso del 2020/2021 dovesse essere confermato, si tratterebbe di più del doppio rispetto all’esercizio precedente (chiuso con -89,7 milioni di euro). Una situazione che secondo Exor si ripeterà anche per il bilancio 2021/2022: “Per l’esercizio 2021/2022, che è ancora gravemente colpito dagli effetti diretti e indiretti della pandemia, si prevede una perdita significativa“.

Exor ha annunciato che sono state intraprese azioni per far fronte alle importanti perdite registrate, e i primi risultati si raggiungeranno nel medio periodo. La stessa holding aggiunge: “Il risultato operativo e il cash flow di Juventus sono attesi in miglioramento a partire dall’esercizio 2022/2023“. Per avere la conferma, bisognerà comunque aspettare la metà di settembre, quando la Juventus comunicherà i dati ufficiali del bilancio 2020/2021, dove negli ultimi anni ha pesato in modo particolare l’ingaggio di Cristiano Ronaldo.



