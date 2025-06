JUVENTUS CALENDARIO SERIE A 2025-2026: PARTITE E GIORNATE

Anche la Juventus sta per conoscere il suo calendario Serie A 2025-2026: quella bianconera sarà una stagione particolare, ancora una volta votata al riscatto e, possiamo dirlo, con un anno di “ritardo” rispetto al progetto. La scelta di affidarsi a Thiago Motta non ha pagato dividendi: l’allenatore italo-brasiliano è stato esonerato a metà marzo con la squadra già eliminata da Champions League e Coppa Italia e quinta in classifica, Igor Tudor si è preso il quarto posto e ora sembra possa essere confermato ma, intanto, la società ha operato una rivoluzione dando il benservito anche a Cristiano Giuntoli, dopo appena due anni.

Insomma: la Juventus che si appresta a conoscere il calendario Serie A 2025-2026 sa di dover ripartire in maniera netta e decisa, prima ancora che con i risultati con una chiarezza interna da cui poi deriveranno tante cose; intanto vedremo se il cammino nel prossimo campionato consentirà di assestarsi inizialmente piazzando i big match più avanti nel corso della stagione, certamente la Juventus attende le date dei derby d’Italia contro l’Inter, quelli “veri” contro il Torino e poi le altre sfide di cartello, soprattutto quella contro il Napoli campione d’Italia anche perché Antonio Conte ha scelto di sposare la causa dei partenopei, ed è uno scotto da pagare.

JUVENTUS CALENDARIO SERIE A 2025-2026: SERVE UNA PARTENZA SPRINT!

L’anno scorso il calendario Serie A della Juventus era iniziato contro il Como, una neopromossa che mancava al massimo campionato da 21 anni e di cui si parlava molto bene: il 3-0 con cui i bianconeri avevano affondato i lariani aveva fatto ottimamente sperare, aveva segnato anche il giovane Samuel Mbangula promosso dalla Under 23 e dunque si pensava che davvero Thiago Motta potesse cambiare le carte in tavola. Così non era stato: troppi i pareggi della Juventus, troppi i punti persi anche contro le squadre piccole nel girone di andata, come Venezia e Lecce.

Il crollo vero è arrivato con i 7 gol subiti in successione da Atalanta e Fiorentina, proprio nel momento in cui, battuta l’Inter, si era tornati a parlare di corsa scudetto; alla fine è stato Tudor, con 18 punti nelle ultime 9 giornate, a portare la Juventus in Champions League consegnandole il minimo obiettivo. Dopo il Mondiale per Club i bianconeri si tufferanno nella preparazione del campionato: bisognerà vedere con che allenatore, soprattutto il calendario Serie A 2025-2026 – per quanto in modo assolutamente relativo – inizierà a dirci qualcosa sul percorso che la Vecchia Signora dovrà affrontare in un campionato dal quale i tifosi si aspettano una squadra competitiva e che possa giocarsi la vittoria in maniera concreta. Staremo a vedere…