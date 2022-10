Juventus, chiusa indagine su plusvalenze false/ Avvisi di garanzia a vertici società

L’indagine sulle presunte plusvalenze false si è chiusa con gli avvisi di garanzia per i vertici della Juventus. La procura di Torino ha fatto sapere di aver notificato la conclusione dell’inchiesta ai membri del consiglio di amministrazione della società bianconera e ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai componenti del collegio sindacale e al revisore legale. Dunque, si parla in tutto di 16 indagati. Lo riporta Repubblica, spiegato che i reati contestati sono, tra gli altri, falso nelle comunicazioni sociali e false comunicazioni rivolte al mercato, visto che la Juventus è una società quotata in Borsa.

Sono tre le annualità che sono state prese in considerazione dall’istruttoria sulla Juventus, cioè 2018, 2019 e 2020. Secondo la procura, dalle prove raccolte è emersa «un’attività di alterazione delle poste di bilancio (e quindi dei risultati di esercizio) quale conseguenza, in primo luogo, di un anomalo ricorso ad operazioni di scambio dei diritti alle prestazioni sportive di un elevato numero di atleti, operazioni, per altro, nel complesso distoniche nel panorama nazionale».

PLUSVALENZE JUVENTUS: SPUNTA “MANOVRA STIPENDI”

Per gli investigatori tali operazioni di scambio sono state finalizzate «a valori stabiliti dalle parti in modo arbitrario e con lo scopo di far fronte alle necessità di bilancio del momento». Quindi, queste operazioni sono state considerate «fittizie, anche alla luce del contenuto di conversazioni registrate nel corso delle indagini». Inoltre, i pm hanno messo nel mirino anche la cosiddetta «manovra stipendi». Si tratta del modo in cui la Juventus ha messo in sicurezza i conti durante la prima fase della pandemia Covid. «Sussistono concreti elementi per ritenere che i calciatori, in accordo con la società, abbiano rinunciato a percepire una sola mensilità e non quattro, come per contro comunicato da Juventus Fc nel marzo 2020», scrivono gli inquirenti, come riportato da Repubblica. Invece nel primo grado della giustizia sportiva la vicenda si è chiusa col proscioglimento.

