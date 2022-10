Juventus eliminata dalla Champions League?/ Si qualifica agli ottavi se: risultati utili

JUVENTUS ELIMINATA O QUALIFICATA AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE SE: BIANCONERI NEI GUAI

La Juventus sarà eliminata dalla Champions League? Non questa sera, ma il rischio c’è: il gol subito da Atzili al 7’ minuto di gioco della partita sul campo del Maccabi Haifa manda in crisi i bianconeri, che a questo punto vedono molto da vicino la possibilità di non passare il girone di Champions League. Sarebbe la prima volta dal 2013, ultima stagione di Antonio Conte come allenatore: allora se non altro c’erano stati i 102 punti e il terzo scudetto consecutivo, qui in campionato le cose vanno se possibile anche peggio e di conseguenza la stagione potrebbe rivelarsi fallimentare già a novembre. Riassumiamo: la Juventus partiva da una situazione di 3 punti nella classifica del gruppo H, con Psg e Benfica che avendo pareggiato il match di andata al Da Luz ne hanno 7; proprio la seconda sfida tra le capolista, questa seallegrira al Parco dei Principi, evita che i bianconeri siano eliminati questa sera.

IN CASO DI SCONFITTA LA JUVENTUS È ELIMINATA DALLA CHAMPIONS LEAGUE? PER QUALIFICARSI ECCO I RISULTATI UTILI

Tuttavia lo scenario è chiaro: in caso di sconfitta sul campo del Maccabi Haifa, la Juventus non potrebbe più ottenere il primo posto nel girone con due giornate ancora da giocare, qualora una tra Psg e Benfica dovesse vincere, perché i punti della prima in classifica sarebbero 10 contro i 3 dei bianconeri. Con il pareggio cambierebbe ben poco: Psg e Benfica a quota 8, Juventus a 3 ed eliminata qualora non dovesse battere nessuna delle due squadre, o se ne battesse solo una ma questa facesse comunque risultato pieno contro il Maccabi Haifa. Inoltre, attenzione: la Juventus rischia addirittura di venire eliminata dall’Europa se gli israeliani dovessero vincere con due o più gol di scarto stasera, altro che qualificazione agli ottavi…

