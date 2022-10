Juventus eliminata o si qualifica se/ Champions League, risultati utili con Benfica

JUVENTUS ELIMINATA O SI QUALIFICA SE… CHAMPIONS LEAGUE: MISSIONE IMPOSSIBILE

Ormai lo sappiamo, la Juventus è virtualmente eliminata dalla Champions League: nel momento del sorteggio del girone si sapeva che sarebbe stato difficile qualificarsi per la presenza del Benfica come squadra di terza fascia, ma poi i bianconeri hanno fatto molto peggio delle aspettative e ora potrebbero essere fuori dalla corsa agli ottavi con una giornata di anticipo, rischiando addirittura di non arrivare in Europa League (dove tutto sommato sarebbero in grado di arrivare in fondo e vincere il trofeo, ovviamente con tutte le valutazioni del caso circa i momenti della stagione e il passo in campionato).

Questa sera Benfica Juventus può sancire il verdetto di una Juventus eliminata dalla Champions League: sarà così se i bianconeri non riusciranno a vincere, perché resterebbero a 5 punti dalle Super Aquile (ed eventualmente arriverebbero a -4 dal Psg, qualora i transalpini perdessero contro il Maccabi Haifa) e dunque non potrebbero più operare il sorpasso ai danni delle rivali, o di una delle due. Insomma, i bianconeri devono solo vincere alle ore 21:00 di martedì 25 ottobre, ma anche un successo al Da Luz terrebbe la Juventus lontana dagli ottavi. Come la Juventus si qualifica agli ottavi di Champions League? Scopriamolo insieme.

TUTTE LE COMBINAZIONI PER LA JUVENTUS

La Juventus, quasi eliminata dagli ottavi di Champions League, certamente non si può qualificare questa sera, succeda quel che succeda. Facciamo il ragionamento sul Benfica: in caso di vittoria al Da Luz, i bianconeri avrebbero 6 punti contro gli 8 dei portoghesi, dunque potrebbero ancora sorpassarli ma poi dovrebbero sperare di battere il Psg (all’Allianz Stadium) e soprattutto che lo stesso Benfica perda in Israele contro il Maccabi Haifa, o magari pareggi solo se la Juventus avrà portato dalla sua parte la doppia sfida.

Il discorso comunque è identico per quanto riguarda il Paris Saint Germain: anche la squadra francese non dovrebbe battere il Maccabi Haifa, ma è chiaro che – al netto del tracollo della Juventus due settimane fa – gli israeliani sono nettamente inferiori sia al Psg che al Benfica, e dunque è abbastanza verosimile immaginarci che entrambe li battano. Insomma: anche vincere le ultime due partite del gruppo H non impedirebbe alla Juventus di essere eliminata dagli ottavi di Champions League, se non altro Massimiliano Allegri potrebbe consolarsi con la discesa in Europa League che potrebbe comunque portare un trofeo internazionale in bacheca dopo quasi 30 anni, garantire il ritorno in Champions League nella prossima stagione e assegnare un posto in Supercoppa Europea. Male non sarebbe, anche se quella maledizione legata alla coppa dalle grandi orecchie sarebbe destinata a proseguire…

