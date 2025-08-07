Juventus, François Modesto: "Siamo contenti di Tudor, mi confronto molto con lui, Chiellini e Comolli. Essere qui è motivo d'orgoglio" (7 agosto 2025)

JUVENTUS, FRANÇOIS MODESTO: LE PAROLE DAL RITIRO IN GERMANIA

Direttamente dl ritiro della Juventus a Herzogenaurach in Germania, ha parlato il direttore tecnico François Modesto. Il francese ha concesso un’intervista molto interessante dove ha toccato diversi temi riguardanti il mondo bianconero.

Ufficializzato martedì 15 luglio 2025, Modesto è entrato a far parte dello staff della Juventus in un’estate molto movimentata con la conferma di Igor Tudor in panchina e l’arrivo di Damien Comolli come direttore generale su tutte.

Calciomercato Juventus News/ Due club su Nico Gonzalez, addio Douglas Luiz. Occhi su Zirkzee (7 Agosto 2025)

Dopo le prime parole di presentazione a metà del mese scorso, stavolta Modesto si è sottoposto alle domande dei giornalisti presenti come detto al ritiro in Germania della Juventus, dove si svolgerà anche l’amichevole contro il Borussia Dortmund del 10 agosto.

JUVENTUS, FRANÇOIS MODESTO: LA CARRIERA IN CAMPO E FUORI

François Modesto nel corso della sua carriera da calciatore ha giocato da difensore tra il 1997 e il 2016 le maglie di Bastia (su città Natale, prima e ultima squadra della sua vita calcistica), Cagliari, Monaco e Olympiakos.

Calciomercato Juventus News/ Si complicano gli affari Miretti e Vlahovic, per la difesa piace l'ex Torino

Proprio nel club del Pireo ha raccolto la maggior parte dei proprio successi come ad esempio tre campionati greci (2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013) e due coppe di Grecia (2011/2012 e 2012/2013). Il primo trofeo però era stato vinto al Bastia, vale a dire la Coppa Intertoto nel 1997.

La sua prima esperienza lontano dal rettangolo verde è stata nel 2016 nelle vesti di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area Scout all’Olympiakos. Successivamente, nel 2019, è stato Director of Football del Nottingham Forest per poi tornare in Italia nel 2022 al Monza come Direttore dell’Area Tecnica.

Calciomercato Juventus News/ Bomba Neymar: l'operazione prende forma! (6 agosto 2025)

JUVENTUS, FRANÇOIS MODESTO: “FARÒ DA TRAMITE CON SOCIETÀ E GIOCATORI”

François Modesto ha esordito parlando di questi primi giorni di ritiro: “Sta andando molto bene e ne siamo contenti. Stiamo lavorando tanto a livello fisico e tecnico con il mister e con tutta la squadra, siamo molto felici di quello che i ragazzi stanno facendo”.

Molti tifosi si sono chiesti quale sia il ruolo di Modesto all’interno dell’organigramma Juventus: “La quotidianità è quella di sempre come un direttore tecnico. Come società siamo vicini allo staff tecnico e ai giocatori, sono la persona che fa da tramite con la società, staff tecnico e giocatori“.

Modesto ha racontato di come si sia tratta di una trattativa molto veloce con la Juventus, ma non per questo meno emozionante, definendo la chiamata della Vecchia Signora per un ruolo in società come motivo d’orgoglio.

JUVENTUS, FRANÇOIS MODESTO SVELA UN ANEDOTTO SUL CALCIOMERCATO

Interessanti i passaggi di Modesto sul calciomercato Juventus, argomento molto delicato e caro ai tifosi. François non si è esposto sui singoli casi, ma ha sottolineato come quest’anno la società e Tudor abbiano deciso di portare tutti insieme al ritiro, anche coloro vicini all’addio.

“Siamo la Juventus e dobbiamo trattare tutti uguali. Siamo stati chiari con loro“. Tutto questo è anche un tentativo concreto da parte della società di restituire ancora più serietà all’ambiente e far capire ai calciatori l’importanza della casacca bianconera.

Modesto assicura di aver trovato un gruppo molto unito e che vive bene insieme, creando in presupposti necessari per arrivare in Champions League. Ricordiamo che i bianconeri si sono qualificati alla massima competizione europea per il 2025/2026 grazie alla vittoria all’ultima giornata contro il Venezia.

JUVENTUS, FRANÇOIS MODESTO SU TUDOR, CHIELLINI E COMOLLI

Infine Modesto ha parlato dei suoi colleghi più stretti, a partire da Tudor: “È molto contento e vuole continuare il bel lavoro fatto l’anno scorso. Siamo in linea perfetta con la società e con lui“. Igor ha preso il posto di Thiago Motta il 29 settembre in occasione di Juventus-Genoa (1-0, Yildiz).

Con il croato in panchina, la Juve ha perso solo una delle nove gare rimanenti di Serie A (Parma-Juventus 1-0, Pellegrino) venendone cinque contro appunto Genoa, Lecce, Monza, Udinese e Venezia più i pareggi tutti in trasferta con Roma, Bologna e Lazio, veri e propri scontri diretti per la Champions League.

Parole al miele anche per Chiellini e Comolli: “Ci stiamo trovando bene, Giorgio è il DNA della Juve e ci sta aiutando molto perché è stato un grande campione della Juventus. Il signor Comolli ha un’esperienza internazionale, ha tanti anni nel calcio, è una persona con molta esperienza e tutti e tre andiamo molto d’accordo, ci confrontiamo molto“.