Juventus Genoa/ Formazioni e quote: Rabiot dovrebbe esserci (Serie A, 17 marzo 2024)

Le probabili formazioni di Juventus Genoa ci accompagnano verso il cosiddetto lunch match che aprirà il programma della domenica per la ventinovesima giornata di Serie A. Per i bianconeri è un altro impegno da non sottovalutare in un periodo difficile che dura ormai da troppe settimane: da quando sembrava in rampa di lancio per giocarsi davvero lo scudetto con l’Inter, la squadra di Massimiliano Allegri è crollata e, pareggiando in casa con l’Atalanta, ha anche perso il secondo posto a favore del Milan, per quanto ciò conti relativamente. Sarebbe meglio però raggiungere in fretta il pass per la prossima Champions League, altrimenti il finale di stagione si farebbe complicato.

Il Genoa è reduce dalla sconfitta interna contro il Monza, ma in generale il suo campionato è positivo: il Grifone è riuscito a tenersi sempre a distanza di sicurezza dalla lotta per la salvezza, cosa che raramente negli ultimi anni era riuscita al Genoa. Un grande applauso va certamente fatto ad Alberto Gilardino, che adesso vuole completare l’opera con un bel finale in cui togliersi ulteriori soddisfazioni giocando con buona serenità d’animo, che ad esempio la stessa Juventus non può avere. Adesso però è giunto il momento in cui leggere insieme tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Juventus Genoa.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Juventus Genoa in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai, che ritiene favoriti i padroni di casa bianconeri: il segno 1 è quindi quotato a 1,50 per il successo della Juventus, mentre in caso di vittoria del Genoa la quotazione per il segno 2 è pari a 7,00 volte la posta. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio rispetto ai precedenti, infatti il segno X è proposto a 4,00.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA

LE SCELTE DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri ritrova Vlahovic per le probabili formazioni di Juventus Genoa, dalle quali sarà invece assente il giovane Alcaraz: il problema a centrocampo si pone perché Rabiot non è ancora al meglio per l’infortunio al piede e dunque il suo posto potrebbe essere preso da Miretti. L’altra mezzala dovrebbe invece essere McKennie; ecco poi Locatelli in cabina di regia, mentre sulla fascia sinistra Iling Junior rimane in vantaggio su Kostic e sulla destra Cambiaso, ex della partita, è favorito su Weah. In difesa davanti a Szczesny dovrebbe esserci il terzetto titolare con Gatti, Bremer e Danilo; quello del partner di Vlahovic è invece un posto ancora da assegnare, Chiesa sembra favorito ma attenzione al possibile rilancio di Yildiz.

LE MOSSE DI GILARDINO

Doppia tegola per Alberto Gilardino verso le probabili formazioni di Juventus Genoa, perché sulle corsie laterali Sabelli è squalificato e Martin infortunato. A destra dunque dovrebbe essere titolare Spence, a sinistra invece dovrebbe allargarsi Junior Messias. Il modulo di riferimento è il 3-5-1-1 e la zona centrale del campo sarà occupata dalle due mezzali Malinovskyi e Frendrup, mentre in cabina di regia come sempre ci sarebbe Badelj. Detto del centrocampo, arretriamo in difesa per ricordare che Martinez sarà il portiere, protetto da De Winter (che è di proprietà della Juventus), Bani e Vasquez. Nel reparto avanzato nessuna sorpresa: Gudmundsson, che ha già segnato 10 gol nel suo ottimo campionato, agirà tra le linee a supporto del centravanti Retegui.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling Jr; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

GENOA (3-5-1-1): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino.











