Juventus in Europa League se/ Champions League, i risultati utili contro il Psg

JUVENTUS IN EUROPA LEAGUE: SE I RISULTATI CONTRO IL PSG

La Juventus è eliminata dalla Champions League, e questo lo sappiamo; tuttavia i bianconeri possono ancora qualificarsi in Europa League, proseguendo così la loro corsa in Europa con la speranza se non altro di mettere in bacheca un trofeo comunque importante. Si decide tutto mercoledì 2 novembre, nell’ultima giornata del gruppo H: il match è Juventus Psg (ore 21:00) ma in contemporanea si gioca anche Maccabi Haifa Benfica e il rischio è che la Juventus debba guardare anche a quello che succederà in Israele. Attualmente, bianconeri e Maccabi Haifa sono a quota 3 punti in classifica: chi occupa ufficialmente il terzo posto?

Diretta/ Juventus Primavera Psg (risultato finale 4-4): rimonta bianconera surreale!

La risposta è la Juventus, perché dal 2021 sono cambiate le regole sulla doppia sfida: non conta più il numero di gol in trasferta e dunque, a parità di differenza reti (i bianconeri hanno battuto 3-1 il Maccabi Haifa, che in casa ha vinto 2-0) conta quella generale nel girone. Qui, la squadra di Massimiliano Allegri è in vantaggio: è a -3 contro il -9 degli avversari, dunque anche un margine abbastanza confortante. Il quadro parla chiaro: per andare in Europa League la Juventus deve almeno pareggiare il risultato che il Maccabi Haifa otterrà contro il Benfica, aiuta il fatto che i lusitani e il Psg siano in corsa per il primo posto (anche qui si potrebbe decidere con la differenza reti complessiva).

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PSG/ Quote: Allegri perde anche Danilo per la difesa

SERVE VINCERE, MA NON SOLO…

Dunque, se il Maccabi Haifa vincerà dovrà farlo anche la Juventus; se gli israeliani pareggeranno, i bianconeri dovranno fare almeno un punto mentre con la vittoria del Benfica Allegri e i suoi sarebbero sostanzialmente al sicuro. Rimane una discriminante, quella appunto della differenza reti: chiaramente una o l’altra possono peggiorare o migliorare, ma diciamo che molto difficilmente il Maccabi Haifa sorpasserebbe la Juventus in questo dato. Facciamo un esempio: se i bianconeri dovessero battere 1-0 il Psg, salendo a -2, gli israeliani dovrebbero superare il Benfica con almeno sette gol di margine, aggiungendone uno per ogni rete di differenza che la Juventus metterebbe sul Paris Saint Germain.

Probabili formazioni Juventus Psg/ Diretta tv: poche scelte per Allegri

Stesso discorso, ma rovesciato, con la sconfitta: qui per venire eliminata la squadra bianconera dovrebbe perdere con almeno otto reti di scarto qualora il Maccabi Haifa lo facesse con un gol di margine rispetto al Benfica, il pareggio ovviamente proietterebbe la Juventus in Europa League senza se e senza ma, perché la differenza reti delle due squadre resterebbe così com’è. Dunque possiamo dire che le speranze ci siano, ma attenzione perché il Psg ha tutto per andare a vincere all’Allianz Stadium e il Maccabi Haifa sicuramente potrebbe anche fare il colpo grosso contro il Benfica…











© RIPRODUZIONE RISERVATA