Juventus, la lista Champions League 2021/ Pirlo chiama Frabotta, out Khedira

La Juventus è la prima squadra fra le quattro italiane impegnate nella Champions League 2020-2021, a presentare la lista per il grande evento. Il club bianconero guidato da Andrea Pirlo ha scelto i giocatori che scenderanno in campo nelle prossime settimane, fino a che non si concluderà la fase a gironi. L’elenco, che a breve vi esporremo, non presenta alcuna sorpresa ad eccezione dell’esclusione di Sami Khedira. Il centrocampista d’esperienza non è stato convocato per la manifestazione, con il tecnico che gli ha preferito il giovane Frabotta. Una decisione che ha fatto storcere il naso a molti ma evidentemente Pirlo ha preferito puntare su un calciatore più inesperto ma nel contempo più integro dal punto di vista fisico rispetto all’ex Real Madrid. La lista per la Champions League della Juventus prevede i portieri Szczesny, Pinsoglio e Buffon. In difesa spazio a capitan Chiellini, quindi De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci e Demiral. A centrocampo, oltre alla novità Frabotta di cui sopra, spazio anche al 20enne Portanova, nonché ad Arthur, Ramsey, McKennie, Cuadrado, Rabiot e Bentancur.

JUVENTUS, LA LISTA CHAMPIONS LEAGUE: ESORDIO IL 20 OTTOBRE A KIEV

Infine l’attacco, dove troviamo nella lista della Juventus per la Champions League il fresco acquisto Federico Chiesa, nonché l’altro volto nuovo Alvaro Morata, con l’aggiunta di Kulusevski. Completano la lista Champions Ronaldo, Dybala e Bernardeschi. Ricordiamo che il grande evento scatterà fra due settimane, precisamente il prossimo 20 ottobre, e oltre alla Juventus scenderanno in campo anche Inter, Lazio e Atalanta. Per i bianconeri, il giorno dell’esordio è fissato il prossimo martedì 20 ottobre alle ore 18:55 in quel di Kiev, in Ucraina, contro i padroni di casa della Dinamo. Lo stesso giorno toccherà anche alla Lazio, che invece scenderà in campo all’Olimpico contro i tedeschi del Borussia Dortmund. Atalanta e Inter saranno impegnate mercoledì 21 ottobre: i bergamaschi fuori casa col Midtjylland, e i meneghini a San Siro contro i tedeschi del Borussia Monchegladbach.



