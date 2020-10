Juventus-Napoli non si gioca?/ Asl vieta partenza azzurri a Torino: rischio rinvio

Juventus-Napoli non si gioca? Potrebbe essere destinata al rinvio, a causa dei contagi da coronavirus, la partita di cartello della terza giornata di Serie A in programma per domani alle 20:45 all’Allianz Stadium. Il fatto interessante, però, è che a propendere per quest’ipotesi non sia stato un organo del mondo del calcio, bensì la Asl 1 di Napoli, che ha bloccato gli azzurri mentre si recavano in aeroporto per partire alla volta di Torino. Una scelta clamorosa, che rischia di dare vita ad uno scontro istituzionale per il momento senza precedenti da quando il campionato è ripartito, scatenando tensioni e caos su chi debba avere l’ultima parola sullo svolgimento di eventi di questo tipo. Secondo quanto appreso da La Repubblica, dopo l’intervento dell’Asl, la squadra allenata da Rino Gattuso è stata posta in stato di quarantena fiduciaria.

JUVENTUS NAPOLI NON SI GIOCA: ASL 1 PARTENOPEA VIETA LA PARTENZA

Anche il giornalista partenopeo, Carlo Alvino, ha confermato su Twitter che “il Napoli non parte per Torino“. Il volo che avrebbe dovuto portare gli azzurri nella città della Mole era in programma all’aeroporto di Capodichino per le ore 19:45, ma i calciatori del Napoli non lo prenderanno. In un primo momento si è ipotizzato che la scelta di non partire fosse da attribuire alla volontà di attendere fino a domani per scoprire l’esito dei nuovi tamponi dopo la positività accertata di Elmas (il secondo calciatore del Napoli positivo al coronavirus dopo Zielinski), ma negli ultimi minuti non si esclude l’ipotesi di un rinvio definitivo della gara. La situazione epidemiologica è di fatto precipitata nelle ultime ore dopo che sono emerse due positività tra i membri dello staff della Juventus. La situazione è ancora in evoluzione: arriverà una presa di posizione da parte delle due società o dalla Lega Calcio? E il ministro dello Sport Spadafora deciderà di dire la sua in merito?



© RIPRODUZIONE RISERVATA