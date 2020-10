JUVENTUS NAPOLI NON SI GIOCA, SCONFITTA A TAVOLINO?/ Agnelli: “Noi rispettiamo norme”

“Abbiamo dei protocolli che sono molto chiari”, comincia così l’intervento di Andrea Agnelli a Sky Sport per spiegare la posizione dei bianconeri in merito alla partita Juventus-Napoli che non si gioca. Il presidente bianconero ha ripercorso le indicazioni previste dal protocollo, spiegando che anche in caso di positività ci si può allenare e giocare le partite se si rispettano le norme previste. “È stato svolto un lavoro molto importante. Si sa cosa succede ed è quello che abbiamo fatto. Noi abbiamo richiamato il gruppo squadra e ci siamo isolati per poter giocare la partita”. A proposito del protocollo, Agnelli ha aggiunto: “Il protocollo è stato studiato dalla Federazione con il Governo. La priorità è la tutela della salute pubblica, ma il protocollo ce lo consente”.

Poi ha preso la parola Luca Stefanini, responsabile sanitario della Juventus, che ha commentato la nota del Cts. “Nel momento in cui viene riscontrata una positività, deve crearsi immediatamente la bolla. Noi abbiamo richiamato i calciatori, tecnici, staff medico e chi lavora nel gruppo squadra. Poi vanno eseguiti i tamponi e seguite le procedure. Avendo rispettato tutti i passaggi siamo in grado di poter disputare la partita”. Sul Napoli non si è sbilanciato, ma ha aggiunto: “Io mi sono attenuto strettamente al protocollo”.

Andrea Agnelli ha poi rivelato di aver avuto un contatto con Aurelio De Laurentiis. “Mi ha scritto un messaggio e io gli ho risposto che la Juventus come sempre si attiene ai regolamenti. Il suo messaggio era di rimandare la partita, ma ci sono norme che dicono come comportarci, come in ogni settore. Se non ci atteniamo ai regolamenti, sbagliamo non da sportivi ma da cittadini”. Il presidente della Juventus è consapevole che la situazione è in evoluzione: “A me il protocollo sembra molto ben fatto, ma mi rimetto alle autorità competenti sulla sua valutazione. Se vogliamo portare a termine le manifestazioni sportive, bisogna saper gestire i casi di positività”.

Infine, il presidente della Juventus ha chiarito che, a parti invertite, lui sarebbe partito per disputare la partita contro il Napoli: “Se la Asl è intervenuta è perché c’è stata qualche inosservanza. A mio giudizio non sarebbe intervenuta se tutto il protocollo federale fosse stato osservato. Vittoria a tavolino? Io preferisco sul campo sempre”.

JUVENTUS NAPOLI NON SI GIOCA: LETTERA DE LAURENTIIS

Clima surreale all’Allianz Stadium: tutto pronto per Juventus-Napoli alle 20:45 ma non si gioca. La squadra di Andrea Pirlo è arrivata regolarmente allo stadio, quella di Rino Gattuso invece è rimasta a casa. La Lega di Serie A è stata chiara in tal senso nelle scorse ore: in una nota ha precisato che non ci sono impedimenti per il Napoli e ha citato casistiche simili. Per questo è considerato valido il protocollo Figc. A questo punto il club partenopeo va verso la sconfitta 3 a 0 a tavolino, poi potrà fare ricorso. Nel frattempo, la Juventus ha seguito la solita procedura. Dopo la rifinitura ha comunicato la lista dei convocati, poi è arrivata all’Allianz Stadium e ha comunicato la formazione ufficiale. Aurelio De Laurentiis dal canto suo ha scritto una lettera a Lega Calcio, Figc, arbitri e Juventus per giustificare la decisione di non presentarsi a Torino per la sfida. “Non potevamo partire, la Asl ha preso in considerazione la possibilità della deroga prevista dal protocollo, ma non ci ha dato il via libera, dovete rinviare la partita”, ha scritto in sostanza il presidente del Napoli.

JUVENTUS NAPOLI NON SI GIOCA: INTERVIENE IL CTS

In questi minuti ha preso posizione su Juventus-Napoli anche il Comitato tecnico scientifico (Cts), che ha lavorato al protocollo per il calcio italiano. “A proposito del caso dei calciatori positivi al contagio dal virus Sars-CoV-2, richiama agli obblighi di legge sanciti per il contenimento del contagio dal virus e ribadisce la responsabilità dell’Autorità sanitaria locale competente e, per quanto di competenza, del medico sociale per i calciatori e del medico competente per gli altri”, recita il comunicato ufficiale del Cts. La stessa posizione ha preso Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, che in questi minuti è ospite di Non è l’Arena di Massimo Giletti. “La decisione spetta all’Asl, che fa il contact tracing e individua il rischio e decide se quella persona che ha avuto un contatto stretto se deve stare o meno in quarantena”, ha dichiarato a La7. Il Napoli dal canto suo per il momento resta in silenzio, mentre il patron bianconero Andrea Agnelli a breve potrebbe prendere la parola a Sky Sport per spiegare la posizione della Juventus.



