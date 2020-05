Juventus, no a scudetto a tavolino/ “Non siamo l’Inter”, Agnelli mette like al tifoso

Pubblicità

Sono giorni davvero complicati per il calcio italiano, ancora assai diviso tra la necessità e la voglia di ritornare in campo per chiudere la stagione di Serie A oltre che delle coppe e le grandi difficoltà che il contesto drammatico impone. E mentre proprio in queste ore i club della Serie A sono in Assemblea per decidere del futuro della stagione, ecco che quel che è certo che la Juventus, prima in classifica, in caso di stop non accetterebbe lo scudetto a tavolino. Opinione ben nota da tempo (e sorta in seguito alle roventi polemiche con Lotito e Diaconale), ma che oggi è stata ribadita ancora una volta dallo stesso presidente Andrea Agnelli, sia pure con un semplice “like” su Twitter, messo però sotto a un post di un tifoso bianconero, che commentava la decisione da parte della Federcalcio francese di chiudere la stagione di Ligue 1 e di assegnare a tavolino il titolo di campione al Paris Saint Germain. “Noi non vogliamo vincere in questo modo, Agnelli ha già detto che rifiuterebbe. Spero che continui a pensarlo” si legge sui social.

JUVENTUS, NO SCUDETTO A TAVOLINO “NON SIAMO L’INTER”

E di fatto circa un mesetto fa lo stesso Agnelli aveva affermato con chiare parole che la Juventus, in caso di stop alla stagione, non avrebbe mai accettato lo scudetto a tavolino: posizione dunque dalla cui il numero 1 della Juventus non si sarebbe mosso pur in questo particolare contesto, dove lo scenario dello stop definitivo è davvero concreto. Pure con la possibile cristallizzazione della classifica di Serie A, la squadra bianconera sarebbe prima in classifica con 63 punti e un solo punto in piò rispetto alla Lazio: ma come è noto l’ultimo turno non è completo e di certo sorgerebbero questioni legali che potrebbero avvelenare il calcio per molti anni a venire. Vista la condizione di estrema emergenza per la Vecchia Signora dunque lo scudetto “non sarebbe giusto”. E di certo non lo sarebbe per il tifoso bianconero sopra citato che ha concluso il suo post con la frase “Noi non siamo l’Inter” in ovvio riferimento alla vicenda Calciopoli, e al titolo andato a tavolino in seguito alla vicenda giudiziaria proprio ai nerazzurri ( e che il club torinese non ha quasi mai smesso di provare a far revocare).



