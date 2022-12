Juventus, nomi nuovo CdA: chi sono/ Exor ha diramato lista: da Ferrero a Scanavino

La Juventus ha annunciato i nomi dei candidati al nuovo cda bianconero che si terrà il 18 gennaio. Si tratta di Gianluca Ferrero, Maurizio Scanavino, Diego Pistone e i candidati indipendenti Fioranna Vittoria Negri e Laura Cappiello. La società bianconera lo ha comunicato con una nota ufficiale in cui spiega che in relazione all’Assemblea degli Azionisti che si terrà, in sede ordinaria e in unica convocazione, il 18 gennaio 2023, l’azionista Exor, che detiene il 63,8% del capitale sociale della Juventus, ha depositato una lista di candidati, appunto, per la nomina del consiglio di amministrazione.

Un cda «composto da esperti e di professionisti, con il compito di difendere la Juventus», recita il comunicato. Gianluca Ferrero è già noto, del resto assiste diverse società e organizzazioni legale alla famiglia Agnelli, inoltre John Elkann lo ha scelto come presidente. Invece, Fioranna Negri è commercialista revisore, iscritta ll’albo dei Consulenti Tecnici d’ufficio del tribunale di Milano. Ha maturato un’esperienza trentennale in società di vari settori: lei sarà l’esperta di revisione e bilanci, oltre che del controllo dei rischi.

CHI SONO I CANDIDATI AL NUOVO CDA JUVENTUS

Maurizio Scanavino, nominato direttore generale della Juventus, sarà anche amministratore delegato di Gedi, la media company che edita Repubblica, la Stampa, una decina di testate locali, Radio Deejay e la piattaforma audio digitale OnePodcast. Diego Pistone, laureato in Economia e commercio, ha un’esperienza nell’area finanza e controllo di molte società, anche all’estero, invece Laura Cappiello è esperta di diritto e di organismi di vigilanza. Laureatasi in giurisprudenza e iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano, è senior counsel presso il dipartimento di corporate law dello studio legale Orrick. Si è anche occupata di fusioni e acquisizioni, diritto societario e diritto penale d’impresa, assistendo ad esempio in operazioni straordinarie Fondo Atlante, Microsoft Corporation, Enel, Enel Green Power, Leonardo e altre società. Il nuovo cda sarà votato il 18 gennaio ma domani, martedì 27 dicembre, è previsto un altro appuntamento importante: ci sarà l’assemblea dei soci per l’approvazione del progetto di bilancio.

