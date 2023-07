Juventus, nuova maglia x o32c con la fiamma/ Foto, collaborazione con il brand berlinese

La Juventus ha presentato la sua nuova maglia in edizione limitata in collaborazione con 032c. Si tratta di una versione della divisa home totalmente inedita in partnership appunto con 032c, magazine e fashion brand con sede a Berlino in Germania. Una “collab” che, come ricorda GQ, ha dato vita ad una collezione esclusiva e in edizione limitata composta da due maglie e varie accessori per un connubio perfetto fra sport e street. La maglia Juventus X 032c è disponibile sia nella versione a manica corta che in quella a manica lunga, ed è caratterizzata da una fiamma, che è poi il simbolo di 032c, nel contempo rappresentante il fervore dei tifosi juventini.

Fagioli via dalla Juventus?/ Calciomercato, tra "prestito" e "occasione" qualcosa non quadra (26 luglio 2023)

La nuova divisa dei bianconeri è stata lanciata presso il concept store Terminal 27 a West Hollywood, Los Angeles, durante l’US Tour 2023 della Vecchia Signora, e non sono mancate personalità di spicco e della scena fashion californiana come Gatti, Moise Kean, Paul Pogba e Dušan Vlahović. «Oggi è un giorno entusiasmante – le parole di Mike Armstrong, Chief Marketing and Communications Officer – perché inizia la collaborazione con un brand innovativo come 032c. Sappiamo che i giovani si avvicinano allo sport in modi nuovi rispetto al passato, attraverso i contenuti e le collaborazioni. Sport e moda si intersecano nella cultura giovanile e la Juventus lavora costantemente e in modo originale con gli innovatori della fashion industry».

Calciomercato Juventus News/ Tutto su Romelu Lukaku: si ragiona sul prestito con il Chelsea (26 luglio 2023)

JUVENTUS, NUOVA MAGLIA X O32C CON LA FIAMMA: LE PRECEDENTI COLLABORAZIONI

La nuova maglia della Juventus x 032c è disponibile sullo store ufficiale del club dalla giornata di ieri, mercoledì 26 luglio 2023, ad un prezzo di 249 euro, una cifra non da poco ma comunque giustificata dalla partnership di pregio e dalla tiratura limitata.

Per la Vecchia Signora si tratta di una nuova collaborazione con il mondo della moda e dello street fashion dopo quella con Palace Skateboard, che ha unito lo stile classico del brand e il logo della Juventus, ottenendo grandissimo successo in tutto il mondo. L’anno scorso, invece, la collaborazione con Ministry of Youth, brand messicano, da cui era nata un’inedita divisa away con dettagli in rhinestone.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Lindstrom "bomba" last minute. Giuntoli vuole tenere Chiesa (25 luglio 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA