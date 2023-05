Juventus, patteggiamento per inchiesta su manovra stipendi/ No a altre penalizzazioni

La Juventus va verso il patteggiamento nell’ambito dell’inchiesta sulla doppia manovra stipendi, sui rapporti con gli agenti e sulle partnership sospette con altre società nella stagione 2019-2020. Il processo, legato al secondo filone di indagini, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, era originariamente previsto per il prossimo 15 giugno, ma sembrerebbe che l’incontro davanti al Tribunale federale sia stato anticipato alle prossime ore. L’obiettivo è infatti quello di chiudere i conti con la magistratura al più presto.

Bonucci: “Se la Juventus mi vuole ci sono”/ “Qualcuno se ne andrà, il futuro...”

La mossa in questione dovrebbe permettere ai bianconeri di evitare ulteriori punti di penalizzazione. Al massimo, il malus sarebbe piuttosto ridotto, ovvero pari a 2 punti in meno. In alternativa, sembrerebbe più concreta l’ipotesi di una multa. L’aspetto più importante della vicenda, ad ogni modo, è che i procedimenti a carico del club di Torino, in questo modo, si concluderebbero nella stagione in corso. Le questioni giudiziarie dunque non andranno a inficiare la prossima annata, durante la quale la società ha intenzione di ricominciare da capo. L’incubo vissuto in questi mesi sarà soltanto un ricordo.

Video/ Juventus Milan (0-1) gol e highlights: decisiva la rete di Giroud! (28 maggio 2023)

Juventus, patteggiamento per inchiesta su manovra stipendi: il nodo Uefa

Il patteggiamento sull’inchiesta della doppia manovra stipendi da parte della Juventus, tuttavia, lascerà aperta la questione Uefa. La squadra di Massimiliano Allegri infatti è matematicamente qualificato alla Conference League e può ancora puntare all’Europa League in vista dell’ultima giornata del campionato di Serie A. Non è certo, però, che i bianconeri potranno effettivamente scendere in campo nelle Coppe in questione.

La Uefa in vista della prossima stagione infatti potrebbe decidere di estromettere il club di Torino dalle sue competizioni. Il rischio non è remoto, ma se ne saprà di più soltanto tra qualche mese. Allo stato attuale, ai bianconeri non resta che cercare di guadagnarsi il pass per l’Europa attraverso il campo per mettere il sigillo ad una stagione da dimenticare.

Diretta/ Juventus Milan (risultato finale 0-1): decide Giroud nel primo tempo! (28 maggio 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA