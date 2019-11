Juventus prima nel girone se…/ Champions League, risultati utili con l’Atletico

La Juventus vuole prendersi il primo posto nel girone D di Champions League: alle ore 21:00 di martedì 26 novembre i bianconeri ospitano l’Atletico Madrid e hanno bisogno di un risultato utile a blindare la vetta del gruppo con una giornata di anticipo, evitando così che l’insidiosa trasferta di Leverkusen metta a rischio un obiettivo che potrebbe complicare le cose in vista del sorteggio degli ottavi di finale. Come sappiamo la Juventus si è qualificata al prossimo turno di Champions League due turni prima: decisive le soffertissime vittorie contro la Lokomotiv Mosca, entrambe arrivate all’ultimo secondo e in maniera rocambolesca, hanno decretato i punti di vantaggio necessari a festeggiare l’obiettivo. Ora, il primo posto la squadra di Maurizio Sarri se lo gioca in casa contro l’Atletico Madrid: ci arriva con la preziosa vittoria sul campo dell’Atalanta, un vantaggio di 3 punti (frutto del ko dei Colchoneros a Leverkusen) e dunque virtualmente con due risultati su tre a disposizione, per di più all’Allianz Stadium. Un ulteriore traguardo che sembra essere alla portata, ma bisognerà chiaramente valutare quello che succederà stasera.

JUVENTUS PRIMA NEL GIRONE SE…

Considerata la situazione di classifica nel gruppo D, la Juventus arriverà prima nel girone con una vittoria o un pareggio, anche se in questa seconda ipotesi bisognerà valutare il risultato. Stiamo chiaramente parlando di un risultato aritmetico, perchè ovviamente tra due settimane ci sarebbe una seconda occasione: i bianconeri hanno 3 punti di vantaggio sull’Atletico Madrid, con cui al Wanda Metropolitano hanno pareggiato 2-2 facendosi rimontare due reti. Con la vittoria la Juventus sarebbe a +6 e dunque irraggiungibile, ma potrebbe esserlo anche con il segno X: in questo caso resterebbero le 3 lunghezze di margine ma, con 0-0 o 1-1, per la regola dei gol in trasferta i campioni d’Italia avrebbero il vantaggio della doppia sfida diretta. Viceversa un 3-3 lascerebbe questo fattore all’Atletico, che dunque potrebbe sorpassare battendo la Lokomotiv Mosca con la contemporanea sconfitta bianconera in Germania; lo scenario sarebbe lo stesso se dovesse finire 2-2, ma in questo caso gli spagnoli dovrebbero anche sistemare la differenza reti (al momento +2 contro il +5 della Juventus) e dunque bisognerebbe anche andare a guardare il risultato esatto tra due settimane.

