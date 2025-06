Juventus prima nel girone se... al Mondiale per Club 2025 i bianconeri si giocano stasera il primato con il Manchester City.

JUVENTUS PRIMA NEL GIRONE SE… MONDIALE PER CLUB 2025: CONTRO IL MANCHESTER CITY!

La Juventus prima nel girone al Mondiale per Club 2025? Possibilità più che concreta e ora andremo ad approfondire il discorso, legato naturalmente all’ultima giornata nel girone G che, alle ore 21:00 di giovedì 26 giugno, prevede l’incrocio di lusso contro il Manchester City, riedizione del match di dicembre.

Ecco, bisogna partire da un dato: entrambe le squadre europee sono già qualificate agli ottavi, avendo battuto sia l’Al Ain che il Wydad Casablanca lungo il loro percorso, dunque non devono preoccuparsi dell’altra partita della serata ma solo di provare a vincere questa che va in scena a Orlando.

La classifica racconta appunto di 6 punti a testa: per capire meglio se la Juventus sarà prima nel girone dobbiamo ricordare che, a parità di graduatoria, conta la sfida di riferimento. Essendo un arrivo a due, nessuna classifica avulsa e allora è fin troppo evidente che chi vincerà tra Juventus e Manchester City sarà prima nel girone.

Questo potrebbe significare evitare il Real Madrid agli ottavi: sarebbe importante e dunque la partita questa sera conta eccome, ma noi adesso chiariamo ancor più il concetto legato alle possibilità che la Juventus vinca il girone G al Mondiale per Club 2025.

DUE RISULTATI PER LA JUVENTUS AL MONDIALE PER CLUB 2025

Perché per la Juventus prima nel girone al Mondiale per Club 2025 sono buoni due risultati? Per un motivo molto semplice: siccome conta lo scontro diretto, questo porterebbe le due squadre a pari punti solo se dovesse terminare in parità e dunque farebbe scattare ulteriore criteri per spezzare l’equilibrio. Il primo è quello legato alla differenza reti complessiva nel girone: tuttavia, anche questa è totalmente pari perché sia la Juventus che il Manchester City si trovano a +8. C’è però un’ulteriore discriminante, quella che arriva subito dopo e riguarda i gol segnati, sempre sul totale del raggruppamento.

Qui, la Juventus ne ha uno in più: ha vinto 5-0 contro l’Al Ain e 4-1 contro il Wydad per un totale di 9 reti all’attivo, per il Manchester City invece 2-0 ai tunisini e il 6-0 alla squadra degli Emirati Arabi non è bastato, fanno 8 gol e dunque i bianconeri sono davanti. Questo è esattamente il motivo per il quale, nella partita di Orlando che inizierà tra poco, la compagine di Igor Tudor potrà anche pareggiare: sarebbe comunque prima nel girone al Mondiale per Club 2025. Scopriremo poi, nella notte italiana, se questo sarà un bene o un male ma intanto evitare la sconfitta contro il Manchester City sarebbe anche un bel colpo di fiducia e autostima.