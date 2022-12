Il terremoto che ha investito la Juventus con le dimissioni del presidente Andrea Agnelli con Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e tutto il Consiglio d’Amministrazione e le indagini della giustizia penale sui conti e sulle operazioni della Vecchia Signora ha aperto lo spauracchio di una possibilità inquietante per i tifosi bianconeri, cioè naturalmente che la Juventus sia retrocessa in Serie B. Ne tengono conto anche i siti dei principali bookmaker italiani, che hanno infatti deciso di togliere le quote sulla retrocessione della Juventus.

De Sciglio nel mirino per deposizione alla Procura/ Tifosi Juventus: "Spia e infame"

Con le indagini ancora in fase embrionale, i risvolti possibili sono molto numerosi. Si parla di pene che spaziano dalla semplice ammenda a penalizzazioni più o meno pesanti, fino all’esclusione dal campionato con conseguente discesa di categoria. Il mondo delle scommesse è un indicatore curioso, perché naturalmente in molti potrebbero azzardare una giocata sulla Juventus retrocessa in Serie B, che naturalmente in base alla classifica del campionato sarebbe una possibilità inverosimile e di conseguenza quotata a cifre altissime.

"Pogba non mi ha chiesto un anatema per Mbappé!"/ Santone: "È una menzogna!"

JUVENTUS RETROCESSA IN SERIE B? I BOOKMAKER TOLGONO LE QUOTE PER LA RETROCESSIONE

Il sito specializzato Superscommesse ha voluto vederci chiaro e ha notato che alcuni siti hanno tolto già tutte le quotazioni per la retrocessione delle big, perché appunto inverosimili sul campo. Tuttavia, alcuni operatori come Sisal, Planetwin365, Goldbet e Better presentano al momento le quote retrocessione di tutte le squadre del campionato, ad eccezione appunto della Juventus. Per esempio su Sisal la retrocessione di Napoli, Inter, Milan, Roma è pagata 1000 volte la posta. La Juventus si ritrova in questa situazione particolare, perché naturalmente una retrocessione sul campo è un’ipotesi impossibile ma con verdetti della giustizia potrebbe (con tutti i condizionali del caso) diventare una possibilità molto più concreta.

Juventus vs Deloitte per rilievi bilancio/ "A rischio esclusione da Serie A e Coppe"

I bookmaker dunque si tutelano togliendo la Juventus dalle possibilità su cui scommettere, persino per quegli operatori che ancora quotano le retrocessione di tutte le altre 19 squadre del nostro campionato. Staremo a vedere gli sviluppi, con una avvertenza: rispetto a Calciopoli, che era un’indagine su fatti più di “campo”, qui si tratta di reati penali in ambito economico, dunque i tempi saranno certamente lunghi per la giustizia penale, una variabile in più che rende difficile capire come si potrà muovere la giustizia sportiva.











© RIPRODUZIONE RISERVATA