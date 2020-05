Juventus, rivoluzione a centrocampo/ Calciomercato, Bentancur è l’unica certezza

Pubblicità

La redazione di Sky Sport ha tracciato il punto della situazione circa il centrocampo della Juventus per la prossima stagione: ne abbiamo espressamente parlato nei giorni scorsi, soffermandoci sulle strategie che i campioni d’Italia potrebbero adottare per dare nuova linfa alla mediana di una squadra che, nel giro di pochi anni, è passata dall’avere uno dei reparti più forti al mondo a poterlo individuare come punto debole (soprattutto per quanto concerne la dimensione Champions League). Andrea Pirlo è volato negli Stati Uniti poco prima di chiudere la carriera, Arturo Vidal è finito al Bayern Monaco (e poi al Barcellona): nel frattempo la Juventus aveva preso a parametro zero un certo Sami Khedira che si è rivelato determinante per le sorti della squadra, ma il tedesco ha sempre dovuto convivere con problemi fisici che gli hanno impedito di giocare con continuità nelle ultime due stagioni. Nel frattempo le valigie le aveva fatte anche Paul Pogba: super plusvalenza per la società, ma anche un altro pezzo da novanta venduto.

La Juventus negli ultimi anni è sempre andata al risparmio per quanto concerne il centrocampo: non è mai stato fatto alcun investimento folle, quelli hanno riguardato l’attacco e la difesa. Il reparto di mezzo è stato in qualche modo “raffazzonato”: l’ultima spesa importante riguarda Blaise Matuidi pagato 20 milioni di euro più bonus, per il resto la Vecchia Signora ha puntato sui parametri zero come Adrien Rabiot e Aaron Ramsey mentre Rodrigo Bentancur è arrivato nell’affare Carlos Tévez, fatto atterrare a Torino due anni dopo aver guadagnato l’opzione su di lui. Nell’equazione non inseriamo Federico Bernardeschi: il carrarino può giocare anche come mezzala ma raramente è stato impiegato in quella posizione, è stato prelevato perché rappresentasse un cambio sull’esterno o quantomeno come trequartista. Ecco: il fatto che la Juventus non spenda troppi soldi sui centrocampisti da tre anni lascia intendere che questa possa essere l’estate giusta per farlo.

JUVENTUS, RIVOLUZIONE A CENTROCAMPO

Anche in difesa si può fare un discorso simile: con la BBC in piena carriera ovviamente c’erano pochi presupposti per un acquisto milionario, quando c’è stato bisogno (per esempio per l’avvicinarsi del ritiro di Andrea Barzagli) sono stati spesi soldi per Mehdi Benatia (20 milioni totali) e la scorsa estate per Matthijs De Ligt. Adesso è arrivato il momento del restyling in mezzo: i tifosi per primi sostengono criticamente che sia questo il reparto che nel corso degli anni si sia maggiormente indebolito, tanto che se la Juventus non vince in Champions League, si sostiene da più parti, è perché oggi non c’è più una linea capace di portare qualità e quantità. Allora, per il prossimo campionato si potrebbe correre ai ripari: i nomi li abbiamo già fatti ma ogni singola trattativa sarà chiaramente complicata, per un motivo o per l’altro. Anche quella che porterebbe Pjanic a Barcellona, in cambio di uno – eventualmente – tra Arthur Melo e Vidal: per adesso è anche quella più concreta, almeno a dar retta a voci e indiscrezioni.

Quello che è certo, è che in questo momento i due centrocampisti sicuri di rimanere alla Juventus sono appena due, anzi forse uno solo: Bentancur è la pietra angolare sulla quale Maurizio Sarri vuole costruire il futuro, magari spostandolo in cabina di regia se non dovesse arrivare un altro playmaker (il tecnico toscano vorrebbe riabbracciare Jorginho), mentre Ramsey sulla carta dovrebbe essere la mezzala d’assalto ma su di lui ci sono squadre di Premier League, la possibilità di incassare un bel tesoretto con plusvalenza può giocare come incentivo per la dirigenza bianconera per un’altra cessione. Bisognerà aspettare la conclusione di questa stagione: a metà giugno la Serie A dovrebbe ripartire e poi ci sarà una Champions League da affrontare e provare a vincere, poi si potranno tirare le somme tenendo conto di quanto questa stagione sia stata strana e provare eventualmente a rivoluzionare il centrocampo, staremo dunque a vedere cosa succederà alla Continassa ma si prospetta una sessione di calciomercato decisamente calda.



