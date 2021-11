JUVENTUS SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE… I RISULTATI UTILI CONTRO LO ZENIT

La Juventus si qualifica agli ottavi di Champions League questa sera? C’è una più che ampia possibilità che sia davvero così: si gioca la quarta giornata e alle ore 21:00 l’Allianz Stadium ospita Juventus Zenit. Due settimane fa i bianconeri avevano espugnato lo stadio di San Pietroburgo con un gol nel finale, segnato da Dejan Kulusevski: il colpo di testa dello svedese sul cross di De Sciglio ha regalato a Massimiliano Allegri la terza vittoria in altrettante partite. Dunque, nel gruppo H la Juventus comanda la classifica con 9 punti.

In seconda posizione troviamo il Chelsea, ovviamente battuto dai bianconeri (sempre 1-0, gol di Federico Chiesa dopo 10 secondi nel secondo tempo) e che ha 6 punti per le vittorie su Zenit e Malmoe; i russi hanno poi schiantato gli svedesi e sono terzi con 3 punti, chiude mestamente lo stesso Malmoe con 0 punti, e 0 gol segnati. Poichè sono le prime due di ciascun girone a passare il turno, per scoprire se la Juventus si qualificherà agli ottavi di Champions League con due giornate di anticipo dovrà fare la corsa sulla terza: lo Zenit è appunto la squadra che affronta questa sera, quindi il calcolo non avrà bisogno dei risultati dell’altro campo.

CHAMPIONS LEAGUE, ALLA JUVENTUS BASTA UN PUNTO

La Juventus si qualifica agli ottavi di Champions League pareggiando: con un punto contro lo Zenit i bianconeri salirebbero a 10 punti (confermando in ogni caso il primo posto solitario) e lascerebbero i russi a quota 4. A quel punto lo Zenit potrebbe vincere le due partite restanti, e la Juventus perdere le sue: tuttavia Allegri e la sua banda sarebbero comunque davanti, perchè avrebbero la doppia sfida a favore. Un punto garantirebbe gli ottavi alla Juventus, che poi dovrebbero comunque giocarsi il primo posto.

In questo caso, tutto lascia intendere che bisognerà aspettare l’ultima giornata quando si andrà a Stamford Bridge per sfidare il Chelsea, ma sono discorsi ancora prematuri. Per il momento la Juventus vuole dimenticare le difficoltà che sta vivendo in Serie A qualificandosi agli ottavi di Champions League con due giornate di anticipo, sarebbe molto importante archiviare un primo obiettivo stagionale e concentrarsi per un certo tempo sugli altri impegni. Vedremo allora cosa succederà questa sera all’Allianz Stadium nella quarta giornata del gruppo H…

